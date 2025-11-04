Ndahet nga jeta Patriarku i familjes më të pasur të Anglisë, jeta e tij mes shkëlqimit dhe akuzave
Gopichand Hinduja, patriarku i dinastisë së njohur të biznesit që ka qenë në krye të listës së familjeve më të pasura në Mbretërinë e Bashkuar për disa vite, ka ndërruar jetë në moshën 85 vjeçare në Londër, pas një sëmundjeje të rëndë.
Hinduja, së bashku me vëllezërit e motrat e tij, krijuan perandorinë e biznesit Hinduja Group me seli në Mumbai, e cila operon në sektorë të tillë si bankat dhe financat, media, energjia dhe industria.
Grupi punëson afërsisht 200,000 njerëz në të gjithë botën.
Familja zotëron gjithashtu pasuri të paluajtshme të konsiderueshme në Londër, me shtëpi luksoze pranë Parkut St James dhe Zyrën historike të Luftës së Vjetër të Ëinston Churchill, e cila u rinovua së fundmi dhe strehon një hotel luksoz.
Gopichand Hinduja, megjithëse mbante një profil të ulët dhe rrallë shfaqej në publik, kishte qenë në qendër të një skandali në vitin 2001, të njohur si “Çështja Hinduja”, e cila e shtyu Lord Peter Mandelson të jepte dorëheqjen nga vendi i tij parlamentar.
Skandali kishte të bënte me një letër që Hinduja dyshohet se i dërgoi Mandelsonit, duke i kërkuar ndihmën e tij në lëshimin e një pasaporte britanike vëllait të tij, Prakash Hinduja, menjëherë pasi fondacioni bamirës i familjes, Fondacioni Hinduja , dhuroi një milion paund për projektin Millennium Dome.
Rasti kishte shkaktuar një trazirë politike në Britani, megjithëse më vonë nuk dolën prova që të vërtetonin keqbërjen nga ana e vëllezërve Hinduja.
Peter Mandelson u detyrua të jepte dorëheqjen për shkak të kësaj afere, por më vonë u lirua nga të gjitha akuzat pas një hetimi zyrtar mbi ngjarjet.