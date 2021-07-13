Merr flakë gjatë natës spitali Covid-19, vdesin tragjikisht mbi 50 pacientë (Video)
Një ngjarje e rëndë kqa ndodhur në Irak një ditë më parë. Mësohet se në spitalin Al-Hussein ka shpërthyer bombola e oksigjenit dhe për pasojë kanë ndërruar jetë mbi 50 pacientë. Në lidhje me këtë tragjdi, kryeministri i vendit, Mustafa al-Kadhemi urdhëroi arrestimin e shefit të spitalit, teksa familjarët e pacientëve kanë protestuar jashtë ndërtesës.
Reparti i ri kishte hapësirë për 70 shtretër dhe u ndërtua vetëm tre muaj më parë, thanë zyrtarët mjekësor, ku të paktën 63 persona kanë qenë të shtruar në momentin që spitali i përfshi nga flakët. Operacionet e kërkimit vijojnë.
Kryetari i parlamentit të Irakut, Mohamed al-Halbousi hodhi akuza duke thënë se flakët ishin "prova e qartë e dështimit për të mbrojtur jetën e Irakut dhe është koha t'i jepet fund këtij dështimi katastrofik".