Merr flakë gjatë natës spitali Covid-19, vdesin tragjikisht mbi 50 pacientë (Video)

Lajmifundit / 13 Korrik 2021, 08:03
Bota

Një ngjarje e rëndë kqa ndodhur në Irak një ditë më parë. Mësohet se në spitalin Al-Hussein ka shpërthyer bombola e oksigjenit dhe për pasojë kanë ndërruar jetë mbi 50 pacientë. Në lidhje me këtë tragjdi, kryeministri i vendit, Mustafa al-Kadhemi urdhëroi arrestimin e shefit të spitalit, teksa familjarët e pacientëve kanë protestuar jashtë ndërtesës.

Reparti i ri kishte hapësirë ​​për 70 shtretër dhe u ndërtua vetëm tre muaj më parë, thanë zyrtarët mjekësor, ku të paktën 63 persona kanë qenë të shtruar në momentin që spitali i përfshi nga flakët. Operacionet e kërkimit vijojnë.

Kryetari i parlamentit të Irakut, Mohamed al-Halbousi hodhi akuza duke thënë se flakët ishin "prova e qartë e dështimit për të mbrojtur jetën e Irakut dhe është koha t'i jepet fund këtij dështimi katastrofik".

