Meloni në qendër të vëmendjes në samitin e G7 këtë javë, do presë liderët e botës

Dy opsione akomodimi për samitin e G7 të kësaj jave në rajonin jugor italian të Pulias janë shfaqur:

Njëra, një vendpushim luksoz me vila të veshura me bougainville dhe pishina private, ku Madonna dhe Beckhams kanë pushuar, dhe ku këngëtari Justin Timberlake dhe aktorja Jessica Biel u martua. Tjetra, një anije gjigante e ankoruar në brigjet e Brindizit, plot me rrjedhje uji dhe njësi të prishura të ajrit të kondicionuar që derdhnin papastërti mbi çarçafët.

Pallati Borgo Egnazia, strehon liderët e ekonomive më të mëdha të përparuara në botë, nga Joe Biden te Emmanuel Macron dhe Rishi Sunak te Justin Trudeau. Anija gjigande u soll për të akomoduar 2600 oficerët e policisë që ofrojnë siguri. Ajo u denoncua nga sindikatat e tyre se kishte kushte “çnjerëzore”, të ngjashme me ato të anijeve të lashta të skllevërve. Raportohet se i ka kushtuar qeverisë italiane 6 milionë euro (5.07 milionë £), tani është sekuestruar dhe ndodhet nën hetim.

Giorgia Meloni do presë liderët botërorë. Partia e saj, Vëllezërit e ekstremit të djathtë të Italisë, deri diku u zbut nën udhëheqjen e saj, arriti në një fitore bindëse, duke e bërë atë të vetmen udhëheqëse të Evropës Perëndimore të forcuar nga vota.

Midis të ftuarve të tjerë, presidenti i Francës Macron u mposht fuqishëm nga Tubimi Kombëtar i ekstremit të djathtë, duke e shtyrë atë të thërrasë zgjedhje të reja parlamentare, ndërsa kancelari i Gjermanisë, Olaf Scholz, u dorëzoi socialdemokratëve të tij rezultatin e tyre më të keq të zgjedhjeve evropiane ndonjëherë, duke u mposhtur në vendin e tretë nga AfD e ekstremit të djathtë.

Sa për liderët e tjerë të G7-ës, Rishi Sunak lëngon në sondazhet para zgjedhjeve të ardhshme në Mbretërinë e Bashkuar, ashtu si Justin Trudeau përpara luftës së tij elektorale në Kanada vitin e ardhshëm; dhe Joe Biden mund të nxirret nga Shtëpia e Bardhë në nëntor nga Donald Trump.

Nuk është çudi që Meloni mburrej se Italia po shkonte në këtë samit me “qeverinë më të fortë nga të gjitha”.

Kush do ta kishte imagjinuar që vendi, paqëndrueshmëria famëkeqe politike e të cilit ka krijuar pothuajse 70 qeveri që nga Lufta e Dytë Botërore, tani do të shihej si një vend i qëndrueshëm pasi të tjerët humbasin bazën e tyre?

Kjo situatë e lëkundshme në shumë vende të G7 po kontribuon në pritjet e ulëta midis disa vëzhguesve.

“Ka dy nivele për G7, cili është narrativa e madhe dhe cilat janë rezultatet konkrete dhe në të dyja aspektet, duket si një samit shumë i pafat,” thotë Natalie Tocci, drejtoresha e Institutit Italian për Çështjet Ndërkombëtare.

Në krahasim, thotë ajo, viti 2021 shënoi G7-ën e parë të Presidentit Biden, në të cilin ai u angazhua sërish për rendin shumëpalësh pas viteve të trazuara të Donald Trump; dhe dy vitet e fundit kanë parë një ndjenjë të qartë solidariteti në Perëndim pas pushtimit të Ukrainës.