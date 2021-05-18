Izraeli përgatitet për sulme intensive gjatë natës në Gaza
Ushtria e Izraelit po përgatitet të godasë më shumë objektiva të lidhura me rrjetin e tuneleve nëntokësore të grupit palestinez Hamas në Gaza, raporton Jerusalem Post.
Gazeta citon zëdhënësin e Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF) Gjeneral Brig Hidai Zilberman, i cili e përshkruan që pritet të ndodhë si “një natë intensive para nesh”.
IDF tha se kishte goditur dhjetëra “objektiva terrori” dhe kishte shkatërruar tashmë më shumë se 15 km të një rrjeti nëntokësor tuneli që i përkiste Hamasit.Sistemet e tuneleve të përdorura nga luftëtarët e Hamasit kanë qenë prej kohësh objektiv për sulmet ajrore izraelite.
Më herët sot, Gjeneral Brig Zilberman i tha Radios së Ushtrisë së Izraelit se IDF “nuk po fliste për armëpushim”, duke shtuar: “Ne jemi përqendruar në pushkatim”.