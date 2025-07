Ish-presidenti i Koresë së Jugut arrestohet për herë të dytë

Ish-presidenti i Koresë së Jugut, Yoon Suk-yeol, është arrestuar për herë të dytë, këtë herë nën akuzën për pengim të funksioneve të posaçme zyrtare, në lidhje me shpalljen e diskutueshme të gjendjes së jashtëzakonshme më 3 dhjetor 2024.

Sipas zyrës së prokurorit special që po merret me rastin, vendimi për të kërkuar arrestimin e tij u mor për shkak të dyshimeve serioze se Yoon mund të ndërhyjë në hetim duke shkatërruar ose manipuluar prova të rëndësishme.

Ky zhvillim vjen pas një periudhe të trazuar politike dhe ligjore për ish-kreun e shtetit, i cili u arrestua për herë të parë në janar të këtij viti, ndërsa ende ishte në detyrë.

Arrestimi i parë ndodhi menjëherë pas mocionit të suksesshëm të shkarkimit që kaloi në Asamblenë Kombëtare të Koresë së Jugut, si pasojë e vendimit të tij për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në një kohë tensioni politik, të cilën kundërshtarët e panë si një përpjekje për të forcuar kontrollin personal mbi institucionet.

Megjithëse Yoon u lirua disa javë më vonë, me arsyetimin se mungonin provat për ta mbajtur më tej në paraburgim, hetimet ndaj tij nuk u ndërprenë. Me ardhjen në pushtet të presidentit të ri, Lee Jae-myung, dhe forcimin e ekipit të prokurorisë speciale, procesi hetimor është intensifikuar ndjeshëm, duke kulmuar me arrestimin e dytë të Yoon Suk-yeol.