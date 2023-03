Incidenti në Detin e Zi/ “Sekretet” e SHBA-ve që mund të fshihen në dronin që duan të marrin rusët

Rusia ka njoftuar se dëshiron të rimarrë rrënojat e dronit amerikan që akuzohet se e rrëzoi në Detin e Zi në Perëndim dhe të provojë përfshirjen, ndërsa Uashingtoni tregoi se po heton motivet e Moskës në incident.

Mbrëmjen e së mërkurës, ministri rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu vlerësoi se një nga shkaqet e aksidentit është “rritja” e operacioneve të spiunazhit amerikan.

“Shkaktarët e incidentit janë mosrespektimi i zonës së ndalim-fluturimit të shpallur nga Rusia nga ana e SHBA-së dhe e cila u krijua për shkak të kryerjes së operacionit special ushtarak në Ukrainë, si dhe për shkak të rritjes së aktiviteteve të shërbimeve të Inteligjencës kundër interesave të Rusisë” , theksoi Shoigu në një deklaratë.

“Rusia nuk dëshiron një kthesë të tillë të ngjarjeve, por tani do të reagojë proporcionalisht ndaj çdo provokimi”, thuhet në deklaratë.

Reaper MQ-9 u rrëzua në ujërat ndërkombëtare në Detin e Zi pasi u godit, sipas Uashingtonit, nga një avion luftarak rus. Moska mohon se ka pasur ndonjë kontakt mes tyre që mund të ketë çuar në rrëzimin e tij, raporton abcnews.al.

Rusia pretendon se droni hyri në brigjet e Krimesë, të cilën e aneksoi në vitin 2014, në zonën e ndaluar të fluturimit që ajo ka shpallur pas pushtimit të Ukrainës.

“Në këtë fazë nuk mund të flas për motivin apo qëllimin nga ana e Rusisë, por ajo që mund të them absolutisht qartë është se ky është një veprim i pamatur dhe i rrezikshëm”, tha Sekretari amerikan i Shtetit, Anthony Blinken.

Kievi ka akuzuar forcat ruse për rrëzimin e qëllimshëm të Reaper për t’i dërguar një mesazh Uashingtonit.

“Në një kohë kur ka filluar dërgimi i armëve të rënda në Ukrainë nga Perëndimi, neutralizimi i dronit është “një mesazh nga presidenti rus Vladimir Putin se ai është i gatshëm të zgjerojë zonën e konfliktit dhe të përfshijë palët e tjera “, tha në Twitter sekretari i Këshillit të Sigurimit të Ukrainës, Oleksiy Danilov .

Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin theksoi dje se SHBA do të vazhdojë të fluturojë “aty ku e lejon ligji ndërkombëtar”. Nga ana e saj, Rusia ka treguar se do të përpiqet të gjejë rrënojat e Reaper në mënyrë që ta ekzaminojë atë.

“Nuk e di nëse do t’ia dalim apo jo, por duhet të përpiqemi. Dhe ne do të merremi domosdoshmërisht me të”, tha Sekretari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, Nikolai Patrushev, duke folur në televizionin rus.

Ai vlerësoi se incidenti dëshmon se SHBA është “përfshirë drejtpërdrejt në luftë”.