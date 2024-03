Sipas “Blick”, atentatorët e Crocus-it në Rusi përballen me një fat të ashpër: do të kalojnë pjesën e jetës së mbetur në një arkivol, duke u nënshtruar kushteve ekstreme të burgimit për veprimet e tyre terroriste.

Katër të dyshuarit, të moshave 19 deri në 32 vjeç, u kapën pas një masakre terroriste me 143 viktima, duke u shfaqur në gjyq me dëmtime të rënda. Aktivisti për të drejtat e njeriut, Iëan Melnikoë, thekson se të burgosurit përballen me kushte të rënda në burgun e Lefortovo në Moskë, një vend me histori të gjatë si qendër torturash që nga kohët sovjetike.

Hetuesit rusë akuzojnë pa prova të forta se pas sulmit qëndron Ukraina, ndërsa akuzat për përfshirjen e SHBA-së dhe Britanisë së Madhe mbeten pa mbështetje. Kievi mohon çdo përfshirje në sulm, një qëndrim të mbështetur edhe nga zëdhënësja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SHBA-së.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në këtë kontekst të tensionuar politik, fati i atentatorëve të Crocus-it bën jehonë në debatet për të drejtat e njeriut dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Situata vë në pah sfidat me të cilat përballen sistemet e drejtësisë në trajtimin e akteve të terrorizmit, duke ekuilibruar ndëshkimin e merituar me standardet e të drejtave të njeriut dhe dinamikën e ndërlikuar të politikës ndërkombëtare.