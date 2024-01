I mbijetoi 2 sulmeve me helm, kritiku i Putinit zhduket në mënyrë të mistershme

Kritiku i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, disidenti ruso-britanik Vladimir Kara-Murza, është zhdukur në mënyrë të mistershme nga burgu ku po qëndronte.

Sipas mediave të huaja, lajmin e ka bërë të ditur gruaja e tij, e cila ka thënë se ai është marrë nga burgu në siberi ku ishte i burgosur që nga shtatori dhe tani nuk dihet vendndodhja e tij.

Duke shkruar në X, Evgenia Kara-Murza tha se burri i saj kishte qenë në izolim për katër muajt që ai kaloi në koloninë IK-6 në Omsk.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në të kaluarën, të burgosurit e dënuar janë zhdukur për periudha të gjata, ndërsa ata janë transferuar me hekurudhë dhe makinë burgu midis pikave të largëta të sistemit të burgjeve të Rusisë.

Kjo është ajo që ndodhi në dhjetor me liderin e opozitës, Alexei Navalny, i cili humbi kontaktet me familjen dhe avokatët e tij për gati tre javë, ndërsa u transferua në një koloni penale në Arktik.

Kara-Murza, i cili vuan nga një çrregullim nervor pasi i mbijetoi dy sulmeve me helm, u burgos me 25 vjet prillin e kaluar për tradhti dhe përhapje të “informacionit të rremë” në lidhje me luftën ruse në Ukrainë. Ai i mohoi akuzat dhe tha se po përballej me një gjyq show.