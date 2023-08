I manipulonte dhe i ftonte në shtëpi, arrestohet mësuesja që abuzonte seksualisht me nxënëset

Një mësuese në Miami është arrestuar pasi një studente ka folur me drejtorin e shkollës se është abuzuar nga ajo.

Jeanette Valle-Tejeda, 41 vjeç, e cila ka qenë në sistemin shkollor të Qarkut Miami-Dade për 20 vjet, po hetohet nga policia ndërkohë që më shumë informacioni për viktima të tjera po dalin në dritë .

Sipas CrimeOnline, mësuesja u arrestua të premten 6 Mars dhe akuzohet për abuzim seksual të paktën tek tre studente të mitura për disa vjet.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Një nga vajzat që ra viktime e këtij abuzimi i ka thënë policisë se ajo ishte abuzuar për herë të parë seksualisht nga Valle-Tejeda në 2009 kur ishte studente në shkollën e mesme Henry H. Filer, Hialeah dhe më pas për katër vjet të tjera ndërkohë që ishte në shkollën e lartë në Westland Hialeah.

Detajet që lidhen me marrëdhëniet e mësueses dhe nxënësve u paraqitën në raportin e arrestimit, ku u zbulua se ato mungonin në orën e mësimit në të njëjtën kohë në 11 ditë dhe thuhet se dolën së bashku.

Raporti gjithashtu tha se mësuesja luante rolin e nënës duke e ndihmuar financiarisht dhe shpesh herë vajza flinte në shtëpinë e Valle-Tejeda.

Një viktimë e dytë i tha policisë se mësuesja e abuzoi atë për tre vjet dhe i kërkoi asaj seks në telefon duke e kujtuar gjithmonë që të fshinte bisedat kur të mbaronin.

Një viktimë e tretë tha se ajo kaloi kohë me Valle-Tejeda në bare dhe restorante kur ishte 17 vjeç, por në shtëpi në e saj nuk shkoi sepse Valle-Tejeda piu shumë.

Detaje të tjera në raportin e policisë përfshinin një prind i cili u ankua për mësuesen që ftonte studentët në shtëpinë e saj në 2018 dhe u jepte alkool.

Të Premten pasdite, Distrikti Shkollor Miami lëshoi ​​deklaratën vijuese në lidhje me mësuesen: Shkollat ​​Publike të Qarkut Miami-Dade janë thellësisht të shqetësuara për akuzat e bëra kundër këtij individi. Sapo pretendimet u shfaqën muajin e kaluar, mësuesja u hoq nga mjedisi i shkollës dhe Policia e Shkollave Miami-Dade nisi një hetim. Distrikti do ta pushojë nga puna dhe ajo do të parandalohet të kërkojë punë në të ardhmen me këtë sistem shkollor.