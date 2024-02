Trupi i Navalnyt i dorëzohet nënës pasi gruaja e opozitarit akuzoi publikisht Putinin

Trupi i liderit opozitar rus, AlexeiNavalny – i cili vdiq papritmas dhe befas në burg javën e kaluar – i është dorëzuar nënës së tij, njoftoi të shtunën zëdhënësja e tij, Kira Yarmysh.

Yarmysh tha se nuk e di nëse autoritetet ruse do të lejojnë mbajtjen e varrimit të tij “në mënyrën se si familja dëshiron dhe në mënyrën se si Alexei e meriton”.

Gruaja e Navalnyt sulmon Putinin: Po mban peng trupin e tim shoqi, njeri pa besim!

Yulia Navalnaya deklaroi serish se do të vazhdojë luftën e të shoqit kundër një regjimi të korruptuar, siç e quante ai, e ka nisur rezistencën e saj.

Bashkëshortja e kryeopozitarit rus, të shuar në mënyrë të mistershme në një burg të rrethit Arktik ku mbahej në kushte cnjerëzore, e akuzoi presidentin rus Vladimir Putin për mosdorëzimin e turpit të tij, të cilin familjarët e kërkojnë me ngulm.

“Kanë kaluar nëntë ditë që kur Putini vrau tim shoq.. Por me sa duket vrasja nuk ishte e mjaftueshme: Tani ai i ka marrë peng trupin, ndërsa nënën e tij e poshtëron duke e detyruar të pranojë një varrim të fshete e të heshtur”, tha ajo.

Ajo e vazhdoi edhe më tej sulmin e drejtpërdrejtë ndaj liderit rus.

“Putinit i pëlqen të shfaqet si një i krishterë i devotshëm. Ne e dinim që besimi i tij ishte i rremë, por tani po e shohim këtë më qartë se kurrë.

Besimi nuk është të puthësh një ikonë. Besimi është mirësi, mëshirë dhe shpëtim. Asnjë i krishterë nuk do ta bënte kurrë atë që ai po bën me trupin e Alexeit”, shtoi ajo.

Ish-zëdhënësja e Navalnyt, Kira Yarmysh, pohoi më herët se zyrtarët nga Komiteti Hetues i Rusisë i dhanë një ultimatum nënës së tij që ajo të pajtohej për varrimin e tij të menhëhershëm pa një ceremoni publike, ose ata do ta varrosnin në hapësirën e burgut në Arktik ku ai vdiq mbi një javë më parë.

Nëse nëna e Navalnyt nuk do të pajtohej brenda tri orësh, tha zëdhënësja, zyrtarët kishin insistuar se do ta varrosnin ata në burgun e njohur si “Ujku i Arktikut”. Lyudmila Navalnaya, refuzoi të negocionte me Komitetin Hetues, duke thënë se ky institucion nuk është i autorizuar që të vendosë se ku dhe si djali i saj do të varroset./tch