Gjermania po ndërton qendër anti-dron, ministri i Brendshëm: Do qëllohen nga ushtria sapo të pikasen
Rreziku është “i lartë”, tha të shtunën Ministri i Brendshëm gjerman Alexander Dobrid, duke iu referuar pamjeve të shumta të dronëve në qiellin evropian.
Gjermania dhe vendet e NATO-s në tërësi, deri më tani nuk kanë pasur një sistem të besueshëm për t’u përballur me to, gjë që duhet të ndryshojë menjëherë. Kjo kërkon krijimin e një “Qendre për Mbrojtjen e Dronëve”.
Kjo qendër do të kombinojë ekspertizën e Policisë Federale, Zyrës Federale të Policisë Kriminale dhe autoriteteve të policisë shtetërore. Dobrid tha se donte të mblidhte të gjithë njohuritë në këtë fushë dhe të niste projekte të reja kërkimore.
Politikani bavarez foli për një luftë teknologjike midis kërcënimit dhe mbrojtjes, e cila nuk duhet të humbasë. Shumësia e llojeve të ndryshme të dronëve që janë vërejtur në pjesë të Gjermanisë dhe vendeve fqinje në javët e fundit është një sfidë e madhe.
Disa dronë, për shembull, u vunë re mbi shtetin e Schlesëig-Holstein të premten në mbrëmje. Dobrid foli për “tufa dronësh”, diçka që nuk kishte ndodhur kurrë në këtë mënyrë më parë.
Ushtria është gjithashtu në “betejë”
Luftimi i dronëve me rrjeta ose “bllokim”, pra me ndërhyrje në sinjalet radio ka efektivitet të kufizuar, sipas ministrit, prandaj duhet të zhvillohen teknologji të reja. “Nuk mund të presim derisa të tjerët t’i sigurojnë ato”, tha ai.
Qendra e re e mbrojtjes, sipas Ministrit të Brendshëm, është pjesa e parë e një strategjie me dy shtylla.
Si shtyllë e dytë, Dobridi njoftoi një rishikim të Aktit të Sigurisë së Aviacionit për të rregulluar bazën ligjore për masat mbrojtëse. Thelbi i kësaj reforme përqendrohet në faktin se Bundeswehr, ushtria gjermane, do të jetë në gjendje të marrë pjesë në mbrojtje kundër dronëve si pjesë e ndihmës së saj zyrtare për policinë. Kjo përfshin gjithashtu rrëzimin e avionëve, sa herë që është e nevojshme.
Marrëveshjet e nevojshme midis Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe një projektligj, pritet të përfundojnë këtë vjeshtë, shpjegoi politikani socialist kristian. Kjo nuk do të jetë një ndërhyrje spontane nga Bundeswehr kur zbulohen dronë, por bashkëpunim i planifikuar me policinë për të mbrojtur infrastrukturën kritike ose ngjarjet me turma të mëdha. Vlerësimi i rrezikut do të kryhet rast pas rasti, shpjegoi Dobrid. Vetëm fluturimi i një droni nuk përbën kërcënim.
Shkatërrimi si mjet i fundit
Siç raporton gazeta Bild, një dron duhet të jetë në gjendje të rrëzohet nëse përbën një kërcënim akut për jetën njerëzore ose infrastrukturën kritike dhe masat e tjera mbrojtëse rezultojnë të pamjaftueshme. Në situata të tilla krize, vendimmarrja përfundimtare duhet t’i takojë Ministrisë së Mbrojtjes.
Ministri i Jashtëm Johann Vandevoll, megjithatë, u shfaq skeptik ndaj planeve të Dobrind.
“Tani duhet të krijojmë kushtet e nevojshme ligjore dhe organizative për të qenë në gjendje të parandalojmë fenomene të tilla”, tha demokristiani në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork dhe nuk komentoi mbi rolin e Bundeswehr-it në një skenar të tillë.
Ministria e Jashtme, megjithatë, do të jetë e përfshirë në këtë proces. “Pastaj do të jetë e nevojshme të përcaktohet në detaje se kush do të jetë përgjegjës për trajtimin e fluturimeve të tilla. Do të duhet ta diskutojmë këtë intensivisht edhe me shtetet federale”, shtoi ai.
Reagimet nga policia
Sindikata e policisë fillimisht i hodhi poshtë planet e Dobridit. Udhëheqësi i saj, Jochen Koppelke, i tha gazetës Handelsblatt se ishte mirë që Dobridi tani po merrej me mbrojtjen nga dronë.
“Si ministër përgjegjës, megjithatë, ai duhet të forcojë policinë e tij dhe të mos mbështetet te ushtria, sepse vendosja e saj është e vështirë dhe e mundur vetëm në përjashtime të rralla”, tha ai.
Policia është gjithmonë në dispozicion, theksoi Koppelke, duke shtuar se “prandaj kërkohet një bazë e menjëhershme ligjore për rrëzimin e menjëhershëm të dronëve nga të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit në Gjermani.”
Çështje praktike dhe politike
Sipas ekspertes së sigurisë Ulrike Franke, Gjermania nuk është e pajisur mirë për t’u përballur me sulmet me dronë.
“Edhe në infrastrukturat kritike, siç janë aeroportet kryesore, nuk ka ose ka shumë pak masa mbrojtëse. Nuk duhet të kemi iluzione në lidhje me mbrojtjen kundër dronëve në të gjithë Gjermaninë”, tha ajo.
“Nevojiten sisteme të shumëfishta për t’u përballur me lloje të ndryshme të dronëve, siç janë sistemet e bllokimit, dronët interceptues, lazerët dhe armët me mikrovalë”, tha EKSPERTJA për Der Spiegel.
Një problem praktik, megjithatë, ka të bëjë edhe me rreziqet e rrëzimit të një droni, veçanërisht në një zonë banimi, pasi mbeturinat e tij mund të shkaktojnë dëme ose edhe lëndime.
Megjithatë, ekziston shqetësim në përgjithësi për forcimin e rolit të ushtrisë në një zonë tjetër, gjë që i shtohet klimës së përgjithshme “luftarake” të kultivuar nga deklaratat e politikanëve në vend kohët e fundit.