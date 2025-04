Gënjeshtrat më të famshme të 1 Prillit që mashtruan botën

Dita e 1 Prillit është e njohur si "Dita e Gënjeshtrave", ku njerëzit, por jo vetëm, shpesh bëjnë shaka ose trillime që ngatërrojnë publikun. Gjatë viteve, disa nga këto mashtrime janë bërë legjendare dhe kanë ngjallur reagime të mëdha. Më poshtë janë disa nga gënjeshtrat më të famshme të 1 Prillit që mashtruan mijëra njerëz.

Të korrat e makaronave në Zvicër (1957)

Më 1 prill 1957, BBC transmetoi një kronikë ku fermerët zviceranë shfaqeshin duke korrur makarona nga pemët. Narratori shpjegonte me seriozitet procesin, duke pretenduar se zviceranët kishin një korrje të bollshme për shkak të zhdukjes së një insekti që dëmtonte "pemët e makaronave". Pas transmetimit, BBC mori shumë telefonata nga njerëz që kërkonin këshilla se si të kultivonin makarona në kopshtet e tyre.

Freewheelz – Makina falas për reklama (2000)





Revista amerikane Esquire publikoi një artikull për një kompani të re të quajtur "Freewheelz", e cila pretendonte se ofronte makina falas për shoferët në këmbim të vendosjes së reklamave në to. Shumë njerëz aplikuan për këtë shërbim, por më vonë u kuptua se ishte një shaka e 1 Prillit.



Shembja e selisë së Kongresit në Wisconsin (1933)

Gazeta Madison Capital-Times raportoi se ndërtesa e Kongresit në Wisconsin ishte shembur për shkak të disa shpërthimeve misterioze. Lajmi shkaktoi panik te qytetarët, por më pas u zbulua se ishte një rreng i 1 Prillit.

Shpella me thesare në Boston (1840)

Gazeta Boston Post publikoi një lajm se ishte zbuluar një shpellë e mbushur me thesare poshtë Dhomës së Përfaqësuesve në Boston. Shumë qytetarë u mblodhën për të parë "zbulimin", por më vonë u kuptua se ishte një gënjeshtër e 1 Prillit.

Louis Tomlinson bëhet baba (2012)

Më 1 prill 2012, këngëtari i One Direction, Louis Tomlinson, postoi në rrjetet sociale se do të bëhej baba. Lajmi u përhap me shpejtësi, duke shkaktuar reagime të shumta nga fansat, por më vonë ai pranoi se ishte një shaka e 1 Prillit.

Këto janë disa nga gënjeshtrat më të famshme të 1 Prillit që kanë mbetur në histori për kreativitetin dhe ndikimin e tyre. Kjo ditë vazhdon të sjellë surpriza çdo vit, duke i bërë njerëzit më të kujdesshëm për çfarë besojnë më 1 Prill!