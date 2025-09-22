LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Franca njeh shtetin palestinez, Emmanuel Macron e konfirmon nga Kombet e Bashkuara

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 21:43
Bota
Franca njeh shtetin palestinez, Emmanuel Macron e konfirmon nga Kombet e

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, ka konfirmuar zyrtarisht gjatë fjalës së tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se qeveria franceze do të njohë shtetin e pavarur të Palestinës, duke iu bashkuar një vale shtetesh që kanë marrë të njëjtin hap në javët e fundit.

“Franca ka qenë gjithmonë në anën e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme. Prandaj, kemi vendosur ta njohim zyrtarisht shtetin palestinez, në përputhje me angazhimet tona historike dhe në mbështetje të zgjidhjes me dy shtete,” deklaroi Macron nga foltorja e OKB-së në Nju Jork.

Përpara se të njoftonte njohjen e shtetit palestinez nga Franca, Macron i tha OKB-së se ka ardhur koha për të ndaluar luftën në Gaza dhe për të liruar 48 pengjet e mbetura të ndaluara nga Hamasi.

Ai thotë se bota është vetëm pak çaste larg nga të qenit më në gjendje të arrijë paqen dhe shton: “Nuk mund të presim më.”

Macron dënon sulmet e 7 tetorit dhe thotë se dëshiron të shohë paqe në rajon të krijuar nga dy shtete që jetojnë krah për krah.

“Asgjë nuk e justifikon luftën e vazhdueshme”, thotë Macron.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion