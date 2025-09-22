Franca njeh shtetin palestinez, Emmanuel Macron e konfirmon nga Kombet e Bashkuara
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, ka konfirmuar zyrtarisht gjatë fjalës së tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se qeveria franceze do të njohë shtetin e pavarur të Palestinës, duke iu bashkuar një vale shtetesh që kanë marrë të njëjtin hap në javët e fundit.
“Franca ka qenë gjithmonë në anën e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme. Prandaj, kemi vendosur ta njohim zyrtarisht shtetin palestinez, në përputhje me angazhimet tona historike dhe në mbështetje të zgjidhjes me dy shtete,” deklaroi Macron nga foltorja e OKB-së në Nju Jork.
Përpara se të njoftonte njohjen e shtetit palestinez nga Franca, Macron i tha OKB-së se ka ardhur koha për të ndaluar luftën në Gaza dhe për të liruar 48 pengjet e mbetura të ndaluara nga Hamasi.
Ai thotë se bota është vetëm pak çaste larg nga të qenit më në gjendje të arrijë paqen dhe shton: “Nuk mund të presim më.”
Macron dënon sulmet e 7 tetorit dhe thotë se dëshiron të shohë paqe në rajon të krijuar nga dy shtete që jetojnë krah për krah.
“Asgjë nuk e justifikon luftën e vazhdueshme”, thotë Macron.