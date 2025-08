Flakët "pushtojnë" një zonë të Parisit/ Pamje APOKALIPTIKE nga Franca! Dy mijë efektivë në luftë me flakë

Flakët në Francë po përhapet me shpejtësi në një rajon mesdhetar pranë kufirit me Spanjën. Flakët kanë djeguar një zonë më të madhe se Parisi. Rreth 2,000 zjarrfikës dhe disa avionë bombardues uji luftuan me flakët që shpërthyen të martën pasdite në fshatin Ribaute në rajonin Aude, një zonë rurale e pyllëzuar ku ndodhen verari.

Zjarri, i cili ka djegur 13,000 hektarë (32,000 akra), është shumë aktivë tha administrata lokale në një deklaratë. Moti ishte i nxehtë, i thatë dhe me erë, duke e bërë të vështirë për zjarrfikësit të kontrollojnë flakët. Një person vdiq në shtëpinë e tij dhe të paktën 13 të tjerë u plagosën, përfshirë 11 zjarrfikës, thanë autoritetet lokale.

Ndërsa një person që fillimisht u përshkrua si i zhdukur është gjetur dhe është shëndoshë e mirë. Jacques Piraux, kryebashkiaku i fshatit Jonquières, tha se të gjithë banorët janë evakuuar.

“Është një skenë trishtimi dhe shkretimi. Duket si një peizazh hënor, gjithçka është djegur. Më shumë se gjysma ose tre të katërtat e fshatit janë djegur. Është djallëzore," i tha ai transmetuesit BFM TV pasi vizitoi të mërkurën në mëngjes.

Banorët dhe turistët në zonat përreth u kërkuan të qëndronin në shtëpitë e tyre përveç nëse u urdhërohej të evakuoheshin. Dy kampe u evakuuan si masë paraprake. Kryeministri francez François Bayrou u takua të mërkurën pasdite me zjarrfikësit dhe banorët në Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, ku është ngritur posti komandues i shërbimit zjarrfikës.