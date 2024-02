Fermerët italianë sjellin protestën në Sanremo, “rrethojnë” festivalin me traktorë

Me praninë e tyre simbolike në Festivalin e Këngës Italiane në San Remo, fermerët e lëvizjes italianë duan që sonte të marrin pjesë në natën e tretë të këtij kompeticioni muzikor, të transmetuar drejtpërdrejt nga televizioni publik Rai, për të paraqitur kërkesat e tyre.

Në Sanremo, jashtë Genovas, deri më tani kanë mbërritur shtatë traktorë. Pas ftesës relative të Amadeus, prezantues dhe drejtues artistik i Festivalit, fermerët pritet të mund të ngjiten në skenën e teatrit Ariston, ose të lidhen nga rruga kryesore e qytetit, gjatë mbrëmjes së tretë të këtij festivali.

L'ufficio stampa della Rai "smentisce categoricamente di aver avuto qualsiasi tipo di contatto con gli agricoltori" della protesta dei trattori che hanno chiesto ospitalità sul palco del Festival di #Sanremo2024 #ANSA https://t.co/yFYGxyVtRg pic.twitter.com/JG7fe8vMDd — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 7, 2024

Ndërkohë, nesër, e premte, do të organizohet një demonstratë e fermerëve në kryeqytetin italian, në sheshin qendror San Giovanni në Lateran. Mobilizimi do të bëhet pas dialogut me autoritetet policore dhe prefekturën dhe organizatorët kanë bërë të qartë se megjithë disa shqetësime të pashmangshme, ata nuk synojnë të paralizojnë trafikun në të gjithë qytetin e përjetshëm. Sipas informacioneve, në këtë protestë të re pritet të marrin pjesë rreth 1500 fermerë, por me vetëm dhjetë traktorë.

Javën e ardhshme pritet të organizohet një demonstratë e re masive në qendër të Romës, ndoshta në Circo Massimo, pak larg nga Koloseu.