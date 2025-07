Çfarë i bashkon njeriu më të pasur të botës, një kandidat për "kryebashkiak" dhe një personalitet arti në SHBA?!

Në javët e fundit, Presidenti Donald Trump ka bërë komente duke nënkuptuar se shtetësia amerikane e Elon Musk, Zohran Mamdani (kandidat për postin më të lartë në New York City) dhe e Rosi O' Donnell (një komediane që dikur ishte bashkëprezantuese e “The View”) mund të jetë në rrezik.

Trump u tha gazetarëve se do të shqyrtonte mundësinë e deportimit të Elon Musk, kërcënoi të arrestonte Zohran Mamdani-n dhe postoi në mediat sociale se po e shqyrton seriozisht heqjen e shtetësisë së Rosie O'Donnell.

Komentet vijnë në një kohë kur administrata e tij po ndan gjithashtu plane më të gjera për t'i dhënë përparësi denatyralizimit, procesit ligjor të përdorur për t'i hequr individëve shtetësinë e tyre. I pyetur nga një gazetar më parë këtë muaj nëse do ta deportonte Musk, Trump tha : “Nuk e di, dua të them, do të duhet ta shqyrtojmë.”

Ai bëri një deklaratë të ngjashme kur u pyet nga një gazetar tjetër se çfarë do të bënte nëse Mamdani sfidon Zbatimin e Rregullave të Imigracionit dhe Doganave të SHBA-së në New York City.

"Do të na duhet ta arrestojmë. Dëgjoni, nuk kemi nevojë për një komunist në këtë vend, por nëse kemi një të tillë, do ta mbikëqyr me shumë kujdes në emër të kombit. Shumë njerëz thonë se ai është këtu ilegalisht. Do të shqyrtojmë gjithçka", tha Trump.

Nuk ka prova që Mamdani është në SHBA ilegalisht, megjithëse një ligjvënës konservator ka bërë thirrje për një hetim mbi shtetësinë e tij. Musk dhe Mamdani janë të dy shtetas të natyralizuar amerikanë. Musk ka lindur në Pretoria, Afrikën e Jugut, dhe u bë shtetas amerikan në vitin 2002, sipas biografive të miliarderit. Mamdani ka lindur në Kampala, Ugandë, dhe u bë shtetas amerikan në vitin 2018 . Lidhur me O'Donnell, Trump postoi në Truth Social ajo "nuk është në interesin më të mirë të Vendit të Madh".

“Po e shqyrtoj seriozisht mundësinë e heqjes së shtetësisë së saj”, shkroi Trump , duke e quajtur aktoren e lindur në SHBA një “kërcënim për njerëzimin”.