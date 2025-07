EMRAT/ Trafik droge nga Holanda, Gjykata e Brindisit dënon me 48 vite burg tre shqiptarë

Shtatë të pandehur u dënuan me 80 vjet burg: ky ishte vendimi i lexuar sot, të hënën, më 14 korrik 2025, nga kryetarja e gjykatës së Brindisit në Itali, Stefania De Angelis, për grupin italo-shqiptar që trafonte kokainë dhe heroinë.

Gjykimi i shkallës së parë kishte të bënte me sasi të mëdha droge të importuara nga Holanda dhe të destinuara për tregon italian dhe jo vetëm, si dhe një përpjekje zhvatjeje nga Pierluigi Chionna, një figurë kyçe në hetim, i cili që atëherë është bërë dëshmitar bashkëpunues.

Më poshtë janë dënimet dhe detajet e dënimit.

Fabrizio Russo (48 vjeç, nga Oria, por i lindur në Monopoli): nëntë vjet e nëntë muaj burg dhe një gjobë prej 11,500 eurosh; Salvatore Schiavone (34 vjeç, i lindur në Brindisi dhe banor në Oria): tetë vjet e 8,000 euro; Adrian Boci (35 vjeç, shqiptar): 13 vjet e gjashtë muaj, duke vazhduar një dënim të mëparshëm; Salvatore Chionna (47 vjeç, nga Francavilla Fontana): shtatë vjet e 30,000 euro; Roberto Mazzuti (49 vjeç, nga Oria): tetë vjet e 8,000 euro; Kujtim Metaj (60 vjeç, shqiptar): 22 vjet e gjashtë muaj; Romeo Myftari (43 vjeç, shqiptar): dymbëdhjetë vjet. Të gjithë të pandehurve u është ndaluar të mbajnë poste publike.

Të pandehurit në këtë procedurë u përballën me akuza, në shkallë të ndryshme, për pjesëmarrje në një organizatë ndërkombëtare të trafikut të drogës (Boci, Metaj dhe Myftari, në bashkëpunim me të pandehur të tjerë tashmë të dënuar), zhvatje të rënduar me metoda mafioze (Mazzuti, Russo dhe Schiavone, në bashkëpunim me të pandehur të tjerë tashmë të dënuar) dhe posedim dhe shpërndarje droge.

Metaj, siç dëshmohet nga dënimi, së bashku me një të pandehur tjetër (të gjykuar në një procedurë të lidhur), u identifikua si promotori kryesor i komplotit të dyshuar, i cili dyshohet se përbëhej nga shtetas shqiptarë dhe Pierluigi Chionna. Prandaj, çështja e prokurorisë e paraqitur nga prokurorja Giovanna Cannarile e Drejtorisë Anti-Mafia të Leçes (DDA) konfirmohet.