E fshehur nën tokë, zbulohet fabrika ilegale e prodhimit të cigareve në Itali
Policia financiare e Italisë ka zbuluar fabrikën më të madhe të paligjshme të cigareve në historinë e vendit. Sipas Guardia di Finanza, objekti nëntokësor kishte një kapacitet prodhimi prej mbi shtatë milionë cigaresh në ditë.
Atje u sekuestruan më shumë se 150 tonë cigare.
Fabrika me sipërfaqe rreth 1600 metra katrorë ishte fshehur nën një qendër logjistike që supozohej të ishte bosh pranë qytetit të vogël të Cassino në Italinë qendrore, rreth dy orë larg me makinë në juglindje të Romës.
Në një depo, oficerët gjetën një kuti kontrolli “të fshehur” që hapte hyrjen në dhomat që ngjasonin me bunker.
“Standarde teknologjike të teknologjisë së fundit”.
Në deklaratën e saj, Guardia di Finanza e përshkroi atë si një “objekt të vërtetë industrial” të ndërtuar sipas “standardeve të teknologjisë së fundit”.
Fabrika ishte e pajisur, ndër të tjera, me një sistem ventilimi që parandalonte lëshimin e gazrave të dyshimta të shkarkimit.
Dhomat e gjumit dhe të jetesës për 18 punonjës, duke përfshirë një kuzhinë, dhomë ngrënieje dhe banjo, ishin gjithashtu të vendosura nën tokë.
Mallrat e paligjshme thuhet se shpërndaheshin si në Itali ashtu edhe në vende të tjera të BE-së. Të ardhurat vjetore nga shitja e cigareve të paligjshme vlerësohen të kenë qenë rreth 900 milionë euro.
Operatorët e fabrikës dyshohet se e kanë mashtruar shtetin italian me më shumë se gjysmë miliardi euro në taksa, sipas policisë financiare.
Deri më tani është bërë një arrestim dhe disa të dyshuar të tjerë janë nën hetim.