Dosja "Epstein"/ Administrata Trump po shqyrton publikimin e intervistës së Ghislaine Maxwell me Departamentin e Drejtësisë

SHBA- Departamenti i Drejtësisë ka një regjistrim audio të intervistës që zhvilloi me bashkëpunëtoren e Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, muajin e kaluar, dhe administrata Trump po shqyrton publikimin e një transkripti të intervistës Kështu kanë deklaruar në tre zyrtarë të lartë të administratës për CNN.

Ekzistenca e regjistrimit nuk është raportuar më parë dhe vjen në një kohë kur administrata Trump po përballet me presion për të qenë më transparente me informacionin që ka në lidhje me Epstein. Zyrtarët e administratës po diskutojnë aktualisht nëse do të publikojnë transkriptin e intervistës së Maxwell me Zëvendës Prokurorin e Përgjithshëm Todd Blanche.

Administrata ka qenë duke transkriptuar dhe dixhitalizuar regjistrimin. Pjesë të transkriptit që mund të zbulojnë detaje të ndjeshme si emrat e viktimave do të duhet gjithashtu të redaktohen, tha një nga zyrtarët.

Diskutimet mbi publikimin e mundshëm të transkripteve dhe audios janë ende në vazhdim. Një zyrtar tjetër i tha CNN se, brenda Shtëpisë së Bardhë, një pjesë e bisedës është përqendruar nëse bërja publike e detajeve nga intervista do ta sillte përsëri në sipërfaqe polemikën e Epsteinit, në një kohë kur shumë zyrtarë pranë Presidentit Donald Trump besojnë se historia është shuar kryesisht.

Megjithatë, zyrtarët, shumë prej të cilëve janë frustruar me përhapjen e informacionit në lidhje me rastin Epstein, kanë qenë të etur të marrin kontrollin e narrativës dhe optikës rreth çështjes. Dy nga zyrtarët e administratës thanë se nëse do ta publikonin audion dhe transkriptin, ka të ngjarë që kjo të bëhej shpej. Njëri tha se publikimi mund të bëhet disa javë nga tani, varësisht nga ajo që vendosin zyrtarët më të lartë brenda Krahut Perëndimor dhe Departamentit të Drejtësisë. Nuk ishte menjëherë e qartë nëse Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti i Drejtësisë ishin në një mendje për këtë çështje.

Blanche intervistoi Maxwell në zyrën e prokurorit amerikan në Tallahassee, Florida, muajin e kaluar përgjatë një periudhe dy-ditore. Maxwell u dënua në vitin 2022 me 20 vjet burg federal për kryerjen e një skeme shumëvjeçare me Epstein për të ngacmuar dhe abuzuar seksualisht vajza të mitura. Ajo ka vazhduar të apelojë dënimin e saj, përfshirë edhe në Gjykatën Supreme.

Javën e kaluar, Maxwell u transferua nga një burg federal në Florida në një kamp burgu federal me siguri më të ulët në Teksas, një veprim relativisht i pazakontë pasi ata që janë dënuar për krime seksuale pothuajse gjithmonë konsiderohen si një rrezik shumë i lartë për sigurinë publike. Ndërsa Trump është përballur me presion në rritje nga baza e tij për transparencë, Shtëpia e Bardhë ka thënë vazhdimisht se Departamenti i Drejtësisë duhet të publikojë të gjitha “provat e besueshme” në dosjet e Epstein.

I pyetur në lidhje me takimin e Blanche me Maxwell javën e kaluar, Trump tha përsëri se do të donte të shihte gjithçka në dosjet e publikuara.Presidenti tha se nuk kishte folur me Blanche-n për takimet e tij me Maxwell-in dhe nuk e dinte se kur do të bëhej publik ky informacion.

Pak ditë më parë u raportua se presidenti aktualisht nuk po shqyrton faljen për Maxwell, megjithëse ai e ka lënë derën hapur vazhdimisht për këtë çështje javët e fundit, duke thënë se "i lejohet ta bëjë këtë". Mes kërkesave për më shumë zbulime rreth çështjes, Komiteti Mbikëqyrës i Dhomës së Përfaqësuesve lëshoi të martën gati një duzinë thirrjesh në gjykatë drejtuar Departamentit të Drejtësisë dhe figurave të profilit të lartë demokrate dhe republikane për dosje dhe informacione që lidhen me Epsteinin.

Thirrja në gjyq nga paneli i udhëhequr nga republikanët përbën një shfaqje sfide nga disa republikanë kundër Kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson, i cili është përpjekur të frenojë përpjekjet e Kongresit për të nxitur publikimin e më shumë informacionit, duke argumentuar në vend të kësaj se administrata e Trump duhet të ketë kohë për të vepruar mbi këtë çështje.