“Do të zmbrapsë rusët”, kreu i NATO-s zbulon si do ta ndryshojë F-16 rrjedhjen e luftës në Ukrainë

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha të premten se ndërsa F-16 do të forcojnë ushtrinë e Ukrainës, aeroplanët luftarakë nuk do të bëjnë një ndryshim drastik në luftën e Kievit kundër Rusisë.

Stoltenberg e bëri parashikimin gjatë një interviste me gazetën gjermane Bild, gjatë së cilës ai diskutoi me aleatët e NATO-s që furnizojnë Ukrainën me F-16 dhe trajnojnë pilotët ukrainas.

Menjëherë pasi presidenti rus Vladimir Putin filloi pushtimin e tij në Ukrainë në shkurt 2022, zyrtarët e Kievit filluan t’u bëjnë thirrje aleatëve të tyre perëndimorë që t’u japin atyre F-16 të prodhuar nga Lockheed Martin, të cilët konsiderohen të jenë ndër aeroplanët më të aftë ushtarakë me shumë role në botë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Dhe megjithëse aleatët e Kievit fillimisht i rezistuan kërkesave për aeroplanë, disa vende vitin e kaluar u angazhuan për të ofruar F-16 për Ukrainën, megjithëse afatet kohore për mbërritjen e tyre mbeten të paqarta.

Por ndërsa disa zyrtarë të Kievit i janë referuar F-16-ve si armë të mundshme që ndryshojnë lojën për mbrojtjen e tyre, Stoltenberg nuk është i bindur se vetëm aeroplanët do të ndryshojnë luftën.

“Një sistem i vetëm nuk mund ta ndryshojë situatën në fushën e betejës”, ka thënë Stoltenberg për Bild.

Shefi i NATO-s vazhdoi: “Ky nuk është një plumb argjendi që mund të ndryshojë rrjedhën e luftës”.

Ndërsa F-16 mund të mos ofrojnë një zgjidhje vendimtare për mbrojtjen e Ukrainës, Stoltenberg tha se aeroplanët janë megjithatë “të rëndësishëm” për ushtrinë e Kievit.

Sipas tij, “ata do të forcojnë më tej aftësinë e Ukrainës për të zmbrapsur agresionin rus”.