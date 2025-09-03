“Do të shihni cfarë që do të ndodhë”, Trump paralajmëron veprime kundër Rusisë nëse Putin s‘bindet
Presidenti Donald Trump sapo ka folur në Zyrën Ovale së bashku me Presidentin polak Karol Nawrocki.
Sipas mediave të huaja, i pyetur për paradën ushtarake në Pekin, Trump thotë se mendonte se ishte një "ceremoni e bukur" dhe "shumë, shumë mbresëlënëse".
"Por e kuptova arsyen pse po e bënin këtë," shtoi ai. "Dhe ata shpresonin se unë po shikoja. Dhe unë po shikoja", vijoi ai më tej.
"Marrëdhënia ime me të gjithë është shumë e mirë. Do ta zbulojmë se sa e mirë është gjatë një ose dy javëve të ardhshme", tha ai më tej.
I pyetur nëse ishte i mërzitur që nuk ishte ftuar në paradë, Trump tha: "As nuk e kam menduar deri tani. Nuk do të kishte qenë vendi im të isha atje."
Një gazetar polak e pyet Trumpin pse nuk ka pasur “asnjë veprim të SHBA-së” kundër Rusisë që kur ai mori detyrën, gjë të cilën Trump e hedh poshtë, duke përmendur sanksionet e SHBA-së ndaj Indisë për shkak të blerjes së vazhdueshme të naftës ruse.
"E quan këtë mungesë veprimi? Dhe unë nuk e kam bërë ende fazën e dytë. As fazën e tretë," tha ai.
Kur më vonë u pyet nëse ka ndonjë mesazh për t’i dërguar Vladimir Putinit, Trump tha se nuk ka, pasi rusi “e di se ku qëndroj unë”.
"Ai do të marrë një vendim në një mënyrë ose në një tjetër. Cilido qoftë vendimi i tij, ne ose do të jemi të lumtur për të, ose të pakënaqur. Dhe nëse jemi të pakënaqur për këtë, do të shihni se si do të ndodhin gjërat", përfundoi Trump./a2