Do përfundonin në thertore për mish dhe salçiçe, policia shpëton një mijë mace

Policia në Kinë shpëtoi rreth 1000 mace nga një kamion që po shkonte drejt një thertoreje, raportoi media shtetërore.

Kjo shkatërroi një pjesë të tregtisë së paligjshme në të cilën mishi i maces shitet si mish derri ose qengji.

Sipas CNN, pas një informacioni nga aktivistët e të drejtave të kafshëve në fillim të këtij muaji, policia në Zhangjiagang, në provincën lindore kineze të Jiangsu, kapi një automjet që përdorej për transportin e maceve.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pa ndërhyrjen e aktivistëve, macet me siguri do të vriteshin dhe do të dërgoheshin në jug të vendit ku mishi i tyre do të bëhej në hell, si dhe salcice.

Policia dhe autoritetet bujqësore i vendosën macet e shpëtuara në një strehë aty pranë, duke shtuar se njerëzit e përfshirë në biznes mund të fitonin 20,500 dollarë.

Artikulli nuk përmend nëse dikush u arrestua, apo nëse macet e përfshira ishin endacakë apo kafshë shtëpiake.

Raporti ndezi një valë të re shqetësimi mbi të drejtat e kafshëve dhe sigurinë e ushqimit në mediat sociale kineze, me shumë që bëjnë thirrje për një kontroll më të madh të qeverisë, sipas CNN.