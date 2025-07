"Djersitet" Parlamenti Europian, prishet kondicioneri i ndërtesës! Plasin batutat mes zyrtarëve: Nuk ka qenë kaq nxehtë që kur...

Parlamenti Europian po djersitet dhe po nxehet, dhe kjo nuk është për shkak të negociatave të ardhshme për buxhetin e BE-së.

Sistemi i ajrit të kondicionuar në Zonën C të ndërtesës Paul-Henri Spaak në Bruksel, ku ndodhen stafi i të Gjelbërve, liberalëve të Renew Europe dhe Konservatorëve dhe Reformistëve Evropianë të krahut të djathtë, ka funksionuar keq.

Palët e prekura duket se po e marrin me humor të mirë, të paktën.

“Nuk ka qenë kaq e nxehtë që kur [Presidentja e Komisionit Evropian Ursula] von der Leyen hoqi dorë nga pretendimet e gjelbra!”, tha me shaka një zëdhënës i Renew, duke iu referuar trazirave politike të javës së kaluar mbi mesazhet e përziera të Komisionit nëse do të rrëzonte një projektligj anti-larje të ideve të gjelbra.

"Kam dëgjuar se është më mirë në katin e 5-të, ku nuk besojnë te ndryshimet klimatike", shtoi zëdhënësi, duke iu referuar zyrave të ECR-së, një grup që dëshiron të zbutë politikat klimatike të BE-së.

Për të mos mbetur pas, një zëdhënës i ECR-së tha: “E di që duan të na bëjnë të djersitemi për qëndrimet tona politike, por a nuk është kjo qesharake?”

Ndërtesa Spaak do të rinovohet me vlerë 440 milionë euro duke filluar në vitin 2027, dhe do të zgjasë rreth pesë vjet. Sipas administratës së Parlamentit, kjo rinovim ka për qëllim ta sjellë infrastrukturën në standardet moderne të sigurisë dhe mjedisit, pas shembjes së pjesshme të tavanit të sallës plenare.

Të martën në mbrëmje, sistemi përjetoi “një mosfunksionim të madh” për shkak të “temperaturave jashtëzakonisht të larta”, thuhet në një komunikim të brendshëm nga departamenti i infrastrukturës së Parlamentit.

“Ekipet tona nuk ishin në gjendje ta rivendosnin sistemin gjatë natës dhe punimet e riparimit po vazhdojnë këtë mëngjes si çështje me përparësi absolute”, shtohet në shënim.