Shoferi në gjendje të dehur humb drejtimin e furgonit dhe del nga rruga në Dibër, plagosen 5 pasagjerët
Shërbimet e Sektorit të Policisë Rrugore arrestuan shtetasin F. C., 58 vjeç, banues në fshatin Viçisht, për veprat penale “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt” dhe “Fshehja e të ardhurave”.
Arrestimi i tij u bë pasi, ditën e djeshme, në aksin rrugor të fshatit Çerenec, ky shtetas, duke drejtuar automjetin tip furgon, në gjendje të dehur, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe automjeti ka dalë nga rruga.
Për pasojë u lënduan pesë pasagjerë, të cilët dy prej ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën.
Gjatë veprimeve hetimore, rezultoi se 58-vjeçari ushtronte veprimtarinë e transportit të udhëtarëve, pa qenë i pajisur me licencën përkatëse.
Gjithashtu, shërbimet e Sektorit të Policisë Rrugore referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal ndaj një 16-vjeçari, pasi u kap duke drejtuar motomjet pa leje drejtimi.
Specialistet per Hetimin e Krimeve te Komisariatit tw Policise Diber referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal per shtetasin G.R., 39 vjec, banues ne Peshkopi, pasi teksa prodhonte asafalt në fabriken e tij, makinerite kane çliruar sasi te medha tymi duke ndotur ajrin.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për veprime të mëtejshme.