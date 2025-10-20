LEXO PA REKLAMA!

Bitcoin rritet mbi 110 mijë dollarë pas rimëkëmbjes së tregut

Lajmifundit / 20 Tetor 2025, 17:51
Bota

Bitcoin u rrit me 3 për qind gjatë 24 orëve të fundit, duke arritur rreth 110,770 dollarë, pas një rimëkëmbjeje të shkurtër të tregut pas një humbjeje prej 500 miliardë dollarësh në vlerën e kriptomonedhave. Megjithatë, BTC mbetet rreth 4 për qind më poshtë për muajin, sipas CoinDesk.

Rimëkëmbja u mbështet nga përmirësimi i sentimentit global të rrezikut, rritja e aksioneve dhe pritshmëritë se Rezerva Federale e SHBA mund të lehtësojë politikën monetare më vonë gjatë vitit. Indeksi CoinDesk 20 u rrit me 4.3 për qind, me të gjithë pjesëmarrësit në gjelbër.

Analistët vënë në dukje se edhe pse momentumi afatshkurtër është pozitiv, trendi afatgjatë mbetet i ndikuar nga faktorë makroekonomikë si politika e Fed, fuqia e dollarit amerikan, flukset e ETF-ve të Bitcoin dhe rreziqet gjeopolitike. Likuiditeti i ulët dhe pasiguria rreth normave të interesit vazhdojnë të ndikojnë në treg.

Akumulimi korporativ vazhdon, me të dhënat e BitcoinTreasuries që tregojnë një rritje prej 8.4 për qind të zotërimeve gjatë 30 ditëve të fundit, duke arritur 4.04 milion BTC. ETP-të e reja të kriptomonedhave nga BlackRock dhe 21Shares në Bursën e Londrës po zgjerojnë qasjen për investitorët e shitjes me pakicë.

Analistja Linh Tran tha se Bitcoin duket të jetë në një fazë ri-akumulimi, me sentiment të stabilizuar dhe kërkesë institucionale që mbetet e qëndrueshme.

