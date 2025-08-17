Bisedimet e paqes, Zelensky: Ukraina ka nevojë për detaje konkrete mbi garancitë e sigurisë
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka kërkuar sqarime të detajuara mbi mënyrën se si do të funksionojnë garancitë e sigurisë për Ukrainën në rast të një marrëveshjeje paqeje.
Në një postim në Telegram, ai theksoi se vendit i nevojitet siguri që funksionon në praktikë.
“Kjo është një ndryshim i rëndësishëm. Por ende nuk ka detaje për mënyrën se si kjo do të funksionojë — çfarë roli do të ketë Amerika, çfarë roli do të ketë Evropa, çfarë mund të bëjë BE-ja. Dhe kjo është detyra jonë kryesore.
Na nevojitet një siguri që funksionon në praktikë,” shkroi ai.
Zelensky theksoi se anëtarësimi në Bashkimin Evropian është pjesë e këtyre garancive.
Ai komentoi gjithashtu mbi deklaratat e administratës Trump, sipas të cilave Rusia është e gatshme të pranojë pjesëmarrjen amerikane si pjesë e një marrëveshjeje.
“Kemi dëgjuar nga presidenti Trump se Amerika dhe Putin e shohin këtë në të njëjtën mënyrë,” shtoi ai.