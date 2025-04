Biseda Trump-Putin, ja për çfarë ranë dakord dhe për çfarë jo dy presidentët

Presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin zhvilluan dje një bisedë telefonie që zgjati për rreth dy orë. BBC i ka bërë një përmbledhje të diskutimit, duke nxjerrë në pah se çfarë u ra dakord mes palëve dhe çfarë jo.

Për çfarë u ra dakord:



-Pauzë e sulmit energjetik: Rusia tha se pranoi një propozim që të dyja palët të ndalonin shënjestrimin e infrastrukturës energjetike për 30 ditë dhe se urdhri iu kalua ushtrisë “menjëherë”.

-Më shumë bisedime: Ndërmjetësuesit do të vazhdojnë të flasin si pjesë e përpjekjeve për zgjidhjen e konfliktit, me SHBA-të që thonë se negociatat do të fillojnë “menjëherë” në Lindjen e Mesme.

-Negociatat e Detit të Zi: Si SHBA ashtu edhe Rusia do të kryejnë negociata specifike për një formë të mundshme të armëpushimit detar në Detin e Zi.

Për çfarë nuk u ra dakord

-Armëpushimi i plotë: Rusia nuk ra dakord me një propozim, të mbështetur nga SHBA dhe Ukraina, për një armëpushim të menjëhershëm 30-ditor në tokë, ajër dhe det.

-Kushtet për paqe: Putin tha se “kushti kryesor” për arritjen e një rezolute të qëndrueshme do të ishte që Ukraina të ndalonte riarmatimin dhe marrjen e ndihmës ushtarake dhe mbështetjes së inteligjencës – SHBA-ja e lexuar nuk e përmend këtë.

-Bazuar në informacionin e dhënë nga SHBA dhe Rusia, është e paqartë se cila do të jetë përfshirja e Ukrainës në negociatat e ardhshme ose nëse ka pasur ndonjë marrëveshje për këtë çështje.