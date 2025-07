“Beteja fillon tani”, Khamenei kërcënon Izraelin: Asnjë mëshirë ndaj zionistëve

“Beteja fillon tani”. Është ky kërcënimi që ka dhënë Lideri Suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei. Në një postim në mediat sociale, Khamenei ka bërë të ditur se Irani do të japë një përgjigje të fuqishme kundër regjimit zionist.

“Ne nuk do të tregojmë asnjë mëshirë zionistëve”, përfundoi Khamenei.

Reagimi vjen disa orë pasi kreu i Shtëpisë së Bardhë e quajti Udhëheqësin Suprem një "shënjestër të lehtë" dhe tha se "durimi i Amerikës po mbaron". Ai gjithashtu kërkoi "dorëzimin pa kushte" të Iranit.

"Ne e dimë saktësisht se ku fshihet i ashtuquajturi Udhëheqës Suprem. Ne nuk do ta vrasim atë, të paktën jo për momentin... Durimi ynë po mbaron. DORËZIM PA KUSHT”, shkroi Trump në “Truth Social”.

Trump po bëhet gjithnjë e më i hapur ndaj përdorimit të aseteve ushtarake amerikane për të goditur objektet bërthamore iraniane dhe po heziton ndaj idesë së një zgjidhjeje diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit në rritje të Izraelit me Iranin, thanë dy zyrtarë për CNN.

Ambasada amerikane në Izrael njoftoi se do të jetë e mbyllur nga e mërkura deri të premten, ndërsa Izraeli dhe Irani vazhdojnë sulmet mes tyre, duke shtuar se u ka udhëzuar punonjësve të saj dhe familjeve të tyre të strehohen në vend. Së bashku me ambasadën, e cila është në Jerusalem, shërbimet konsullore në Tel Aviv do të jenë gjithashtu të mbyllura deri të premten, thuhet në deklaratë.

Irani dhe Izraeli nisën sulme të reja me raketa ndaj njëri-tjetrit të mërkurën, për të gjashtën ditë radhazi. Ushtria izraelite tha se dy breshëri raketash iraniane u lëshuan drejt Izraelit në dy orët e para të mëngjesit të së mërkurës. Shpërthime u dëgjuan mbi Tel Aviv. Izraeli u tha banorëve në një zonë jugperëndimore të Teheranit të evakuoheshin në mënyrë që forcat e saj ajrore të mund të godisnin instalimet ushtarake iraniane.

Faqet e internetit iraniane të lajmeve thanë se Izraeli po sulmonte një universitet të lidhur me Gardën Revolucionare të Iranit në lindje të kryeqytetit. Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare në SHBA thotë se Irani është i armatosur me numrin më të madh të raketave balistike në Lindjen e Mesme.

Mesazhet ndonjëherë kontradiktore dhe të fshehta të Trumpit rreth konfliktit midis aleatit të ngushtë të SHBA-së, Izraelit, dhe armikut të hershëm Iranit, kanë thelluar pasigurinë që rrethon krizën. Komentet e tij publike kanë filluar nga kërcënimet ushtarake deri te propozimet diplomatike, jo të pazakonta për një president të njohur për një qasje shpesh të çrregullt ndaj politikës së jashtme.

Një burim i njohur me diskutimet e brendshme tha se Trump dhe ekipi i tij po shqyrtojnë një numër opsionesh, duke përfshirë bashkimin me Izraelin në sulmet kundër centraleve bërthamore iraniane. SHBA-të po vendosin më shumë avionë luftarakë në Lindjen e Mesme dhe po zgjerojnë vendosjen e avionëve të tjerë luftarakë, thanë tre zyrtarë amerikanë për Reuters. SHBA-të deri më tani kanë ndërmarrë vetëm veprime indirekte në konfliktin aktual me Iranin, duke përfshirë ndihmën në rrëzimin e raketave të lëshuara drejt Izraelit.