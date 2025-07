Beduinët rrethojnë Sweidën, mijëra luftëtarë janë jashtë qytetit Druze

Ushtria e re kombëtare siriane mund të jetë tërhequr nga fortesa e Druzëve në Sirinë jugore pas 48 orësh luftimesh , por qyteti ka qenë nën rrethim të ri në orët e fundit, këtë herë nga një ushtri e parregullt, konkretisht beduinësh.

Sipas raporteve të mediave lokale, mijëra burra të armatosur rëndë nga fiset lokale po hyjnë në qytet në një mënyrë të koordinuar dhe pritet ta rrethojnë atë. Kreu i Këshillit të Beduinëve , Sheikh Abdul Munim al-Nassif , bëri thirrje për një mobilizim të përgjithshëm dhe një marshim të menjëhershëm drejt Sweida-s me qëllim që të “shpëtohen banorët” nga ajo që ai e përshkroi si një masakër kundër beduinëve të rajonit.

Videot që po dalin gjithnjë e më shumë në dritë përshkruajnë luftëtarë pa uniforma dalluese të ushtrisë kombëtare siriane, e cila nuk duket se ka asnjë prani mbikëqyrëse në vendngjarje, në një situatë që duket se po i rrëshqet gjithnjë e më shumë nga kontrolli i Presidentit të përkohshëm të vendit, Al-Sharaa , dhe qeverisë së tij të përkohshme.

Nga ana e tij, Izraeli , i cili e ka bërë të qartë me të gjitha tonet se do ta mbrojë këtë pakicë me të gjitha mjetet dhe ka kryer sulme ajrore të synuara si në zonën specifike ashtu edhe në Damask, u ka dhënë gjithashtu grupeve specifike një afat për t’u tërhequr nga zona brenda 24 orëve. Burime nga Tel Avivi theksojnë se nëse kriza përshkallëzohet, nuk është e pamundur që IDF të përparojë drejt Sirisë nga pikat ku ndodhen forcat e saj në Lartësitë e Golanit, në mënyrë që të sigurohet që nuk do të ketë masakra.

Sipas organizatave siriane, si Helmetat e Bardha ashtu edhe Observatori Sirian, më shumë se 90 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 800 janë plagosur në betejat e ditëve të fundit