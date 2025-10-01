Angli/ Abuzuan dhe përdhunuan dy vajzat e mitura, gjykata dënon me 174 vite burg në total 7 persona
Shtatë persona që abuzuan dhe përdhunuan dy vajza në Anglinë veriore u burgosën të mërkurën në rastin më të fundit që përfshin të ashtuquajturat “banda të ngacmimit seksual” në Mbretërinë e Bashkuar.
Anëtarët e bandës u dënuan me një total prej 174 vitesh burg për vepra të shumëfishta penale seksuale kundër dy vajzave adoleshente në Rochdale midis viteve 2001 dhe 2006. Abuzimi filloi kur secila prej vajzave ishte 13 vjeç, tha Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës (CPS).
Të dy viktimat ishin nga prejardhje të cenueshme dhe ishin të njohura për shërbimet sociale, sipas prokurorëve. Një vajzë jetonte në sistemin e kujdesit.
Autoritetet thanë se atyre u ofroheshin dhurata dhe para dhe shpesh u jepej alkool ose drogë përpara se të sulmoheshin ose përdhunoheshin.
Në Gjykatën e Kurorës në Manchester Minshull Street, kreu i bandës — Mohammed Zahid, 64 vjeç — u dënua me 35 vjet burg.
Gjashtë anëtarët e tjerë — Mushtaq Ahmed, 66 vjeç, Kasir Bashir, 50 vjeç, Roheez Khan, 39 vjeç, Mohammed Shahzad, 43 vjeç, Nisar Hussain, 41 vjeç dhe Naheem Akram, 48 vjeç — u dënuan me dënime nga 12 deri në 39 vjet burgim.
Të shtatë burrat i kishin mohuar akuzat, por u dënuan unanimisht.
“Këta shtatë burra shfrytëzuan dobësinë e tyre për përfitim të degjeneruar seksual”, tha Kryeinspektori i Detektivëve Guy Laycock, oficeri i lartë hetues i çështjes.
“Burrat abuzuan, degraduan dhe më pas i braktisën viktimat kur ato ishin vetëm fëmijë. Ky abuzim i tmerrshëm nuk njihte kufij, pavarësisht mohimeve të tyre gjatë gjithë këtij hetimi të gjatë dhe çështjes gjyqësore”, shtoi ai.