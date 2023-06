Akuza për zbulimin e sekreteve shtetërore, arrestohet Donald Trump dhe ndihmësi i tij

Donald Trump dhe ndihmësi i tij i ngushtë Walt Nauta tani janë të arrestuar në gjykatën amerikane Wilkie D Ferguson Jr në Miami, përpara se të njihen me aktpadinë për akuzat federale në lidhje me dokumentet e klasifikuara të qeverisë të gjetura në Mar-a-Lago, raporton CNN.

Ish-presidenti i SHBA-ve, Trump dhe Nauta pritet të dalin në gjykatë së shpejti për akuzat se kanë mbajtur gabimisht dokumentet e klasifikuara.

Megjithatë, sipas CNN nuk pritet që Trump të kalojë nat në qeli pasi ai do të lirohet me kushtin që do të jetë prezent në seancat gjyqësore të radhës mbi këtë çështje.