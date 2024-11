Administrata e re e SHBA, Trump zbulon një tjetër emër

Dilemat se kush do të jenë emrat që do të jenë pjesë e adminsitratës së Presidentit të sapozgjedhur të SHBA-ve, Donald Trump, po gjejnë zgjidhje çdo orë që kalon.

Presidenti i sapozgjedhur i SHBA-ve Donald trump ka zbuluar një tjetër emër që do të jetë pjesë e adminsitarës së tij, bëhet fjalë për ish-kongresmemin e Nju Jorkut Lee Zeldin.

Ai është zgjedhur nga trump si njeriu që do të udhëheqë Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit (EPA).

Në një deklaratë, Trump thotë se: “Zeldin do të sigurojë vendime të drejta dhe të shpejta. Ai do të çlirojë fuqinë e bizneseve amerikane, duke ruajtur në të njëjtën kohë standardet më të larta mjedisore, duke përfshirë ajrin dhe ujin më të pastër në planet. Ai do të vendosë standarde të reja për rishikimin dhe mirëmbajtjen mjedisore, që do t’i lejojë Shtetet e Bashkuara të rriten në një mënyrë të shëndetshme dhe të strukturuar mirë”.

Në një deklaratë të shpërndarë në X, Zeldin tha se do të ishte një nder të bashkohej me ekipin e Trump.

“Ne do të rivendosim dominimin energjetik të SHBA-së, do të rigjallërojmë industrinë tonë të automjeteve për të rikthyer vendet e punës amerikane dhe do ta bëjmë SHBA-në lider global të AI. Ne do ta bëjmë këtë duke mbrojtur aksesin në ajër dhe ujë të pastër,” tha ai.