2 vite luftime, Zelensky: Nuk do të lejojmë që Ukraina të zhduket

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky premtoi në përvjetorin e dytë të fillimit të pushtimit rus se Ukraina do të mundte Rusinë kur lufta të hynte në vitin e saj të tretë.

“Ne kemi luftuar për këtë për 730 ditë të jetës sonë. Ne do të fitojmë në ditën më të mirë të jetës sonë”, tha Zelensky të shtunën në një ceremoni përvjetori.

Ngjarja, ku morën pjesë disa liderë perëndimorë, u organizua në aeroportin Gostomel të Kievit, i cili ishte në shënjestër të Rusisë në ditët e para të luftës.

Zelenski tha se lufta duhet të përfundojë në kushtet tona e Ukrainës dhe me një paqe të drejtë.

“Çdo njeri normal dëshiron që lufta të përfundojë, por askush nga ne nuk do të lejojë që Ukraina të zhduket”, tha Zelensky.

Presidenti i Ukrainës u shfaq në këtë aktivitet së bashku me kryeministrat kanadezë, italianë dhe belg dhe kryetaren e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila erdhi në Kiev për të shënuar dy vjet nga pushtimi rus.

“Ne jemi sot këtu për të falënderuar këta burra dhe gra që më 24 shkurt dy vjet më parë nuk ikën, por luftuan. Ky vend është një simbol i dështimit të Moskës, një simbol i krenarisë së Ukrainës”, tha kryeministrja italiane Giorgia Meloni.

Një humor i zymtë varet mbi vendin ndërsa lufta kundër Rusisë hyn në vitin e tretë, me trupat ukrainase që po përballen me sfida në rritje në vijën e frontit për shkak të pakësimit të furnizimeve me municion dhe sfidave të personelit, dhe tërheqjes nga një qytet strategjik lindor që është një nga fitoret më të mëdha të Moskës.