Zogjtë "sulmojnë" avionin e "Air Albania" në Rinas, pasagjerët mbeten në Milano e Stamboll

Mbi 200 pasagjerë te kompanise Air Albania, mbeten ne pritje ne në aeroportin e Stambollit.

Qindra pasagjerë që udhëtojnë me linjën “Ari Albania” nuk kanë mundur të fluturojnë, raportuan disa media, referuar denoncimit te pasagjereve.

Problematikë ka qenë linja Stamboll –Tiranë dhe anasjelltas si dhe fluturimet drejt Milanos të cilët një ditë më parë u anuluan.

Sipas informacioneve, mbi 200 pasagjerë kanë 48 orë në aeroportin e Stambollit që presin të kthehen në Tiranë, por nuk kanë pasur asnjë informacion nga kompania “Air Albania” se çfarë ka ndodhur me fluturimin tyre.

Pas anulimit të një ditë më parë, të dielën fluturimi i tyre është shtyrë për disa orë.

Në faqen e aeroportit të Nënë Tereza, njoftohen se fluturimi Stamboll- Tiranë me këtë linjë do të vonohet mbi 6 orë. Edhe nisjet nga Tirana në Stamboll janë shtyrë duke i lënë pasagjerët me orë të gjata pritjeje.

Nderkohe kompania, ne faqen e saj zyrtare dhe permes disa persoanzheve qe i paguan per PR e marketing, ka shperndare nje lajmerin ku thekson se avioni i saj "u sulmua" nga zogjte ne Rinas.

Nje verifikim online tregon se kompania Air Albania me gjithe destinacionet qe reklamon ka nje kapacitet te reduktuar operacional me vetem dy avione, konkretisht nje Airbus A320-200 dhe nje Airbus A319-100.

Avioni Boeing qe kjo kompani perdori per pak muaj nuk eshte me ne dispozicion te saj nderkohe qe avioni i trete, eshte charteri qe perdor kryeministri Edi Rama ne levizjet e tij jashte Shqiperise dhe nuk eshte per perdorim komercial. /lajmifundit.al