LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zjarri shkrumbon stanin e bagëtive në Mashkullorë të Gjirokastrës

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 15:04
Aktualitet

Zjarri shkrumbon stanin e bagëtive në Mashkullorë të

Një vatër zjarri ka djegur plotësisht një stan bagëtish në fshatin Mashkullorë, Bashkia Gjirokastër ndërsa është dashur ndërhyrja e zjarrfikësve për të shpëtuar banesat nga flakët.


Flakët u shfaqën mesditën e sotme, rreth orës 13.10 në një ambient që përdorej për mbajtjen e kafshëve shtëpiake.Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje është nisur automjeti zjarrfikës me efektivët.

Me mbërritjen e tyre u konstatua se kasollja ishte përfshirë plotësisht nga flakët dhe ekzistonte rreziku që zjarri të përhapej në banesat përreth.

Falë ndërhyrjes së zjarrfikësve u bë izolimi i flakëve dhe u shmang përhapja e tyre. Zjarri nuk shkaktoi dëme në gjënë e gjallë ndërsa u regjistruan vetëm dëme materiale.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion