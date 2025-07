Zjarrfikësit në Elbasan mbi 10 orë në “luftë” me flakët! Vijon situata ALARMANTE në landfill

Prej më shumë se 10 orësh, qyteti i Elbasanit është duke u përballur me zjarrin i cili shpërtheu ditën e djeshme , rreth orës 17:10 në vendgrumbullimin e mbeturinave.

Ndonëse përgjatë gjithë natës forca të shumta të zjarrfikësve janë përballur me flakët dhe kanë “luftuar” me qëllim neutralizimin e tyre, burime për mediat bëjnë me dije se dhe mëngjesin e kësaj të mërkure vatra vijon të jetë ende aktive në thellësinë e masës së mbetjeve, ndërsa re e madhe tymi toksik ka mbuluar qytetin.

Zjarri në landfillin e mbetjeve shpërtheu pasditen e së martës, rreth orës 17:10. Flakët e mëdha dhe shtëllunga të dendura tymi pushtuan të gjithë qytetin e Elbasanit, duke rrezikuar kështu edhe jetën e qytetarëve.

Për të përballuar situatën kritike, u angazhuan 15 mjete zjarrfikëse dhe mbi 100 efektivë nga të gjitha bashkitë e qarkut Elbasan, si dhe forca ndihmëse nga Kamza, Tirana dhe Berati, por era ia vështirësoi atyre punën.

Burime për mediat bëjnë me dije se aktualisht efektivët e zjarrfikëses po vijojnë të punojnë me qëllim vënien në kontroll të këtyre vatrave.