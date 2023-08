Zgjodhi Shqipërinë për pushime, turistja serbe zbulon mesazhin që i lanë mbi makinë

Përveç Greqisë dhe Malit të Zi, në vitet e fundit, një nga destinacionet tërheqëse të verës për turistët nga Serbia, sigurisht është bërë Shqipëria. Sidoqoftë, kërkimet në internet, përshtypjet e atyre që kanë qenë tashmë atje, ose mesazhet nga rrjetet sociale ndonjëherë nuk janë arsye të mjaftueshme për dhe kundër nesh për të shkuar në një vendpushim veror.

Mariana Rajiç Deliç e mendoi edhe këtë kur po planifikonte një pushim veror me familjen e saj, dhe ajo vendosi të ndajë gjestin me të cilin tregoi se nuk ishte gabim që kishte udhëtuar në Sarandë me të gjithë.

Domethënë, në një nga pyetjet më të shpeshta të turistëve serbë nëse është e sigurt të shkosh në Shqipëri me një makinë me regjistrim serb, ajo u përgjigj me një foto dhe një mesazh miqësor të shkruar në makinën e saj. Pikërisht kur po planifikonte të kthehej në vendin ku ishte akomoduar me familjen e saj, kur arriti te makina, vuri re se një “autor i panjohur” i kishte lënë asaj një mesazh në kofano: “Faleminderit!” dhe “Mirësevini” të zbukuruara me zemra.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Këtë vit, ne jemi duke pushuar për herë të parë në Shqipëri, kemi qenë në Sarandë për pesë ditë dhe nuk kemi pasur as shqetësimin më të vogël. Mesazhi e ka origjinën në plazhin e Paçiras, i cili ndodhet midis Sarandës dhe Ksamilit” na tha Marijana. Ndër përshtypjet e para të Marianës, deti dhe natyra e këtij vendi binin në sy.

“Deti është aq i pastër sa plazhet dhe rrugët, shumë më i pastër sesa, të themi, në Greqi. Plazhet këtu në Sarandë të kujtojnë më shumë bregdetin kroat, vetëm pishat mungojnë për të patur të njëjtën atmosferë. Ka njerëz të mirë dhe të këqij kudo, dhe ne ishim me fat që takuam vetëm të mirët. Gjithçka është përkthyer në shqip për ne nga një shqiptar nga Kosova, i cili po qëndron në hotelin tonë. Ne i kalojmë mbrëmjet në shoqërinë e tij dhe flasim hapur për gjithçka” shtoi Marijana.

Mesazhi i mirëseardhjes i shkruar në veturë tregoi se nuk ka vend për armiqësi midis dy popujve tanë, dhe se megjithëse nuk flasim të njëjtën gjuhë, kjo e treta – dashuria, mund të jetë shumë e dobishme për të ndriçuar ditët dhe të tregojë se të jesh njeri do të thotë shumë, më shumë sesa nëse e quajmë veten shqiptarë apo serbë.