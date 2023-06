Zbulohet data se kur do të nisë mësimi për vitin e ri shkollor 2023-2024, ja risia

Viti i ri shkollor 2023-2024 do të nisë më 11 shtator dhe do të përfundojë më 14 Qershor.

Vendimi është miratuar së fundmi nga Ministria e Arsimit, teksa përjashtim bëjnë vetëm maturantët për të cilët mësimi i vitit të ri shkollor do të mbyllet më herët, përkatësisht në 31 Maj të vitit 2024.

Risia në vitin e ardhshëm mësimor është edhe mosha e nisjes së klasës së parë. Sipas ndryshimeve ligjore, një fëmijë mund të regjistrohet në klasë të parë pa mbushur 6 vjeç, por kushti është që të mbushë 6 brenda 31 Dhjetorit të atij viti kalendarik.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nxënësit e arsimit të detyruar 9-vjeçar do të kenë dy periudha pushimesh. Periudha e parë e pushimeve do të jetë në fundvit, ndërsa periudha e dytë do të jetë në javën e parë të muajit Prill.

Në vendim thuhet se në arsimin profesional, mësimet fillojnë më 11 shtator 2023 dhe përfundimi varet në varësi të klasave.