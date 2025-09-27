Zbulohen tri parcela me qindra bimë kanabisi në Himarë, në kërkim dy persona
Zbulohen 302 rrënjë droge në një zonë malore në territorin e Himarës, ndërsa dy persona janë shpallur në kërkim.
Në vijim të veprimeve hetimore për identifikimin e autorëve të këtij rasti kultivimi, u bë shpallja në kërkim për veprat penale “Kultivimi i bimëve narkotike” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” e shtetasve me inicialet R. B., 41 vjeç, banues në Lukovë dhe A. N., 30 vjeç, banues në Delvinë.
NJOFTIMI I POLICISE
Himarë/Vijon plani operacional policor i koduar “Koordinata”, për goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike. Kultivuan bimë kanabisi, në një zonë malore në territorin e Himarës, identifikohen dhe shpallen në kërkim 2 shtetas.
Asgjësohen 302 bimë kanabisi dhe sekuestrohen 121 kg bimë kanabisi në proces tharjeje.
Shërbimet e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve në DVP Vlorë, në bashkëpunim me shërbimet e Policisë Kufitare Vlorë, si rezultat i kontrolleve të kryera në kuadër të planit operacional “Koordinata”, bazuar edhe në informacionet e siguruara, goditën një rast të kultivimit të bimëve narkotike.
Gjatë kontrollit të territorit duke përdorur edhe dronë, shërbimet e Policisë, midis fshatrave Shën Vasil dhe Lukovë, në një zonë malore të thepisur, zbuluan 3 parcela ku ishin kultivuar 302 bimë të dyshuara narkotike kanabis, të cilat u asgjësuan.
Në vijim të veprimeve hetimore për identifikimin e autorëve të këtij rasti kultivimi, u bë shpallja në kërkim për veprat penale “Kultivimi i bimëve narkotike” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” e shtetasve:
•R. B., 41 vjeç, banues në Lukovë;
•A. N., 30 vjeç, banues në Delvinë.
Gjithashtu, në cilësinë e provës materiale u sekuestrua edhe një sasi bimësh narkotike në proces tharjeje me peshë 121 kg.
Vijon puna për lokalizimin dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të dy autorëve të dyshuar.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, për veprime të mëtejshme.