“Zbor” policisë me makinë të vjedhur, në pranga shqiptari në Athinë (EMRI)
Një ndjekje policore ndodhi në Athinë, kur oficerët e policisë nga Ekipi DI.AS vunë re një automjet të dyshimtë në zonën e “Amarousi” në rrugën “Neratziotissis”, pranë qendrës tregtare The Mall.
Kur oficerët e policisë sinjalizuan për kontroll, shoferi shpejtoi dhe automjeti u ndoq në rrugën “Neratziotissis” drejt stacionit ISAP “Irini” dhe në rrugë të ngushta paralele me rrugën “Marinov Antypa”.
Në kryqëzimin e rrugëve “Folegandros” dhe “Smyrnis”, shoferi e braktisi makinën dhe iku në këmbë. Pasoi një ndjekje në këmbë dhe, me ndihmën e një oficeri policie jashtë detyrës, i dyshuari u arrestua në rrugën “Marinov Antypa 56” dhe u soll në Stacionin e Policisë së Amarousit.
Kur oficerët e policisë u kthyen te automjeti i braktisur, ata zbuluan se një person tjetër e kishte zhvendosur atë.
Makina u gjet përfundimisht e braktisur nga Ekipi DIAS në rrugën “Iras 60” në Heraklion.
Autori është një 32-vjeçar shqiptar, i identifikuar si Marsel Ndreca nga Miloti. Në fakt gjeneraliti i tij në Shqipëri e nxjerr atë 26 vjecc.
Ai akuzohet për tentativë vjedhjeje derisa makina të dërgohet në stacion dhe të kontrollohet nëse ka diçka brenda saj, pasi është e mbyllur. Sipas burimeve policore, i arrestuari ka përfunduar në polici 10 herë për vepra të ndryshme penale, ndërsa atij i është ndaluar edhe hyrja në Greqi. Hetimi vazhdon ndërsa kërkohet një person i dytë i përfshirë.