Zbardhet letra për atentatin ndaj Ranuccit, përmendet mafia shqiptare
Detaje të reja janë zbardhur lidhur me hetimet për sulmin me bombë ndaj gazetarit italian Sigfrido Ranucci, autor i emisionit investigativ “Report” në RAI.
Gazetari italian Nello Trocchia ka bërë publike në një postim në Facebook se gazeta “Domani” ka zbardhur detaje të reja përmes një letre anonime, e cila ndodhet aktualisht në duart e hetuesve italianë dhe që mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes.
Sipas Trocchia-s, letra përmend emrat e disa të dyshuarve për sulmin, si dhe referenca për mafian shqiptare. Aty thuhet se atentati nuk ishte i rastësishëm, por një mesazh për gazetarët italianë që kanë hetuar aktivitetet e Artur Shehut, një biznesmen me bazë në Miami, i dyshuar si drejtues i një organizate kriminale me lidhje me rrjetin mafioz shqiptar.
“Sot në gazetën time Domani, kolegu Giovanni Tizian zbuloi përmbajtjen e letrës anonime që po shqyrtohet nga hetuesit. Ajo përmend emrat e sulmuesve të dyshuar dhe lidhet me udhëheqjen e mafias shqiptare. Gjithçka rrotullohet rreth biznesmenit me bazë në Miami, Artur Shehu,” shkruan Trocchi.