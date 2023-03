Zbardhet dinamika e aksidentit me tre viktima/ Shkeljet e kryera nga 20-vjeçari që drejtonte Audin

Këto janë pamjet e një kamera sigurie në rrethrrotullimin e unazës lindore që ka kapur momentin fatal të aksidentit ku humbën jetën 3 të rinj në kryeqytet.

Mjeti ‘Audi’ që drejtohej nga 20-vjeçari Klevis Ruçaj hyn në rrethrrotullim me shpejtësi mbi 200 km në orë për pak sa godet një mjet tjetër në rrethrrotullim e më pas thyen barrierat anësore dhe bie mbi një automjet që po kalonte në autostradë.

Përplasja rezultoi fatale për 23-vjeçaren Sikela Përroi dhe për 22-vjeçaren Erisilda Abedinin. Pak orë më vonë në spital ndërroi jetë dhe 20 vjeçari të cilin ia mori jetën pasioni I tij për shpejtësinë.

Në këtë rrugë qe lidh Farkën me rrethrrotullimin e unazës lindore Klevis Ruçaj ishte kapur edhe me herët duke kryer gara shpejtësie dhe ishte ndëshkuar me gjobë por nuk ishte ndërgjegjësuar.

Edhe pasditen e së enjtes në këtë aks ai ka lëvizur me shpejtësi e cila e nxori nga rruga. Për shkak të përplasjes së fortë barrierat u thyen dhe mjeti fluturoi më shumë se 50 metra duke rënë mbi një mjet tjetër që po udhëtonte drejt Elbasanit.

3 personat që ndodheshin në mjetin që ndodhej në nënkalim morën dëmtime të lehta dhe ndodhen jashtë rrezikut në spital. Për forcën goditëse të makinës Audi me barrierat e rrugës flet kjo mbetje metalike e cila ka fluturuar rreth 80 metra nga njëra anë e rrethit në tjetrën.

Shkaktari i aksidentit 20 vjeçari Klevis Ruçaj kishte pak më shumë se një vit që kishte marrë patentën megjithatë kishte treguar se ishte një përdorues i rrezikshëm rruge jo vetëm nga videot që hidhte në tik tok por edhe nga ndëshkimet që kishte marrë nga policia.

Në pak muaj ai ishte gjobitur 5 herë nga policia për përdorim celulari në drejtimin e mjetit, shkelje semafori si edhe shpejtësi në zonat urbane duke bërë gara me bashkëmoshatarët. Madje në një rast më 15 nëntor për këtë shkak ai u shoqërua në komisariatin e Farkës dhe mjeti Skoda që kishte në përdorim u bllokua./ Top Channel