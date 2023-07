“Xhelal Rraja më ka goditur me qytën e pistoletës”, u dhunuan në lokal, zbardhet dëshmia e dy kushërinjve Maja

Ditën e djeshme policia ka marrë dëshmitë e dy kushërinjve Jashar dhe Bilbil Maja, të dhunuar nga fisi Rraja. Policia ka shkuar dje në banesat e dy të dhunuarve Jashar dhe Bilbil Maja dhe ka marrë deklaratat e tyre për ngjarjen.

Në dëshminë në polici Bilbil Maja ka thënë se ka qenë në lokal me kushëririn duke folur me inixhinerin e firmës dhe më pas në një moment sipas tij me armë në dorë janë afruar vëllezërit Xhelal dhe Flamur Rraja, të cilët sipas dëshmisë së Bilbil Majës, i kanë thënë të shtrihet në dysheme duke i drejtuar armën në bark dhe e kanë ofenduar.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sipas dëshmisë në polici të Bilbil Majës kur është shtrirë në dysheme ka parë edhe persona të tjerë të afrohen me shkopa bejsbolli dhe e kanë sulmuar.

“Në lokal pashë që kur u shtriva në dysheme u futën edhe katër persona të tjerë, ishte edhe “Caku” që është pronar i gurores. Kishin në duar shkopinj me të cilët na godisnin. Flamur Rraja më ka goditur me shulin e pistoletës, kurse Xhelal Rraja më goditi nga mbrapa në shpinë me qytën e pistoletës.”, ka thënë në polici Bilbil Maja.