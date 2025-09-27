LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vrasja e Valbon Beqirit në Durrës/ Gjykata lë në burg Teilor Tivarin dhe bashkëpunëtorin e tij

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 12:20
Aktualitet

Vrasja e Valbon Beqirit në Durrës/ Gjykata lë në burg Teilor

Ka përfunduar seanca për vlerësimin e masës së sigurisë për dy personat e përfshirë në ngjarjen ku mbeti viktimë Valbon Beqiri në Durrës.

Mësohet se gjykata ka pranuar kërkesën e Prokurorisë duke vendosur:

 • Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë për të pandehurit Teiloor Tivari dhe shokun e tij Xh. D. I cili e ndihmoi për largimin nga vendngjarja.

 •Caktimin e masës së sigurimit personal “Arrest në burg” për të dy të pandehurit

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion