Vrasja e Valbon Beqirit në Durrës/ Gjykata lë në burg Teilor Tivarin dhe bashkëpunëtorin e tij
Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 12:20
Aktualitet
Ka përfunduar seanca për vlerësimin e masës së sigurisë për dy personat e përfshirë në ngjarjen ku mbeti viktimë Valbon Beqiri në Durrës.
Mësohet se gjykata ka pranuar kërkesën e Prokurorisë duke vendosur:
• Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë për të pandehurit Teiloor Tivari dhe shokun e tij Xh. D. I cili e ndihmoi për largimin nga vendngjarja.
•Caktimin e masës së sigurimit personal “Arrest në burg” për të dy të pandehurit