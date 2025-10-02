Ekzekutimi e biznesmenit italian në Tepelenë/ Vrasja dhe varrosja e shpejtë pa autopsi, misteret rreth vdekjes së tij
Gazeta prestigjioze italiane Corriere Della Sera i ka kushtuar një artikull të detajuar vrasjes misterioze të biznesmenit italian Edoardo Sarchi në Shqipëri.
Sipas artikullit të medias italiane, rasti ngre dyshime të forta pas varrimit të shpejtë pa kryer autopsinë, ndërsa rrethanat dhe versionet e ndryshme të ngjarjes mbeten të paqarta dhe plot mister.
SHKRIMI I CORRIERE-s
Shumë gjëra po fliten rreth vdekjes së sipërmarrësit të ndërtimit Edoardo Sarchi, nga Cunardo, provinca Varese, i cili u vra të shtunën në Salari, një fshat në Shqipëri, që prej kohësh ishte vendbanimi i menaxherit, pronar i një fabrike të konsoliduar në një vend me zgjerim kolosal urbanistik dhe imobiliar. Shqipëria është gjithashtu vendlindja e gruas së Sarchit, 44 vjeçe.
Është e qartë që bëhet fjalë për një vrasje, por sipas asaj që mëson Corriere, kjo nuk është thjesht një histori e zakonshme: ka fshehje të vjetra lokale dhe skenarë mashtrimesh, me personazhe të fuqishëm në sfond, të paqartë, që e orientojnë situatën. Sipas këtyre burimeve, sipërmarrësi nuk është qëlluar me armë zjarri, por është qëlluar në kokë me shkop. Personi i kërkuar nga policia nuk ka lidhje me ngjarjen.
Armët
Një histori e ndërlikuar. Tre persona e shoqëronin Sarchin mëngjesin e ditës së ngjarjes. Ata, bashkëpunëtorë të tij, kanë dhënë versione të ndryshme: njëri përmend një sulm nga një person i panjohur që papritmas ka dalë me armë në rrugën ku udhëtonte grupi me dy makina jeep; një tjetër dëshmon për një konflikt mes Sarchi-t dhe atij personi, i cili ishte gjithashtu në makinë dhe kishte pasur një përplasje me sipërmarrësin para se të sulmonte; ky person i dyshuar, ende në arrati, është një 48-vjeçar i apasionuar pas armëve dhe jeton në zonën ku ndodhi krimi, rreth 200 km larg kryeqytetit, Tiranës, në jug të Shqipërisë, zonë me male dhe komunitete të izoluara.
Një version tjetër që është përhapur thotë se grupi ishte në një shëtitje gjuetie dhe dikush, pa dashje, qëlloi gabim dhe e plagosi fatalisht Sarchin në kokë. Por nuk u gjetën gëzhoja, sepse arma e përdorur ishte një shkop, siç u përmend më parë.
Misteri i varrimit
Në raste të tilla, zakonisht ekzaminimi i mjekut ligjor jep indikacione që ndihmojnë hetimin, por kësaj here nuk ka pasur asgjë të tillë. Menjëherë pas vdekjes, me kërkesë të gruas së Sarchi-t, e cila zotëron pjesë të konsiderueshme të kompanisë, u organizua një varrim privat dhe shumë i shpejtë. Nuk u bë asnjë autopsi, asnjë analizë zyrtare, pa ndonjë verifikim nga autoritetet. Hetimi praktikisht mund të jetë mbyllur ose autoritetet janë duke e orientuar drejt përfundimeve të tyre. Personi në arrati akuzohet për vrasje, posedim të paligjshëm të armëve dhe trafik droge; në shtëpinë e tij janë gjetur armë gjuetie dhe fara kanabisi.
Bashkëpunëtorët
Tre shokët e Sarchi-t, të cilët ishin në dy makinat që kaluan në Salari, nuk janë persona të zakonshëm në Shqipëri. Ata janë pjesë e së njëjtës familje që ka lidhje të forta me figura politike, fillimisht në Partinë Komuniste, pastaj në Partinë Socialiste, dhe kanë qenë në pushtet gjatë periudhave të ndryshme historike, përfshirë periudhën pas rënies së diktatorit Enver Hoxha dhe periudhën e luftës civile, si dhe periudha e trafikut të drogës, e cila nuk është hetuar seriozisht për shkak të lidhjeve të ngushta me grupe kriminale italiane dhe individë të lartë politikë.
Shqipëria reale është një vend i ri, i guximshëm, që investon dhe zhvillon turizëm, por shpesh e kaplon e kaluara e errët që e tërheq pas, në mistere dhe ngjarje të errëta si kjo.