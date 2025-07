Vrasja e 19-vjeçarit Grei Bihuci në Fier, prokuroria kërkon 37 vite e 6 muaj burg për autorët

Prokuroria e Fierit ka mbyllur hetimet për vrasjen e 19-vjeçarit Grei Bihuci, ngjarje e ndodhur në mars të vitit të kaluar në këtë qytet. Organi i akuzës ka dërguar në gjyq për veprën penale ‘Vrasje me paramendim’, shtetasit Florjan Muka dhe Klajdi Muka (kushërinj të parë).

Grei Bihuci ra viktimë, pasi ndërhyri për të ndarë sherrin mes autorëve të ngjarjes dhe shokut të tij Olsi Serjanit, konflikt i cili kishte nisur në rrjetet sociale.

“Prokuroria pranë Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, përfundoi hetimet dhe dërgon në gjyq shtetasit F.M. dhe K.M. për veprat penale ‘Vrasja me paramendim’, e kryer në bashkëpunim dhe ‘Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta’, të parashikuara nga nenet 78/1 e 25 dhe 279/2 të Kodit Penal. Nga hetimet e kryera mbi procedimin penal nr. 382 të vitit 2025, rezultoi e provuar se, në datën 11.03.2024, rreth orës 11:30, në lagjen “Kongresi i Përmetit” të qytetit të Fierit, gjatë një takimi për t’u sqaruar lidhur me një konflikt të ndodhur ditë më parë dhe të publikuar në rrjetet sociale, të pandehurit F.M. dhe K.M., të cilët kanë pasur me vete armë të ftohta, në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë goditur viktimën G.B., duke i shkaktuar atij vdekjen e menjëhershme”, informon organi i akuzës.

Prokuroria e Fierit kërkon deklarimin fajtor të Florjan Mukës për kryerjen e veprës penale “Vrasja me paramendim” e kryer në bashkëpunim, dhe në bazë të neneve 78/1 e 25 të Kodit Penal dënimin e tij me 25 vjet burgim.

Po ashtu për kushëririn e tij të mitur, Klajdi Muka në bazë të neneve 78/1 e 25 dhe 51 të Kodit Penal dhe 97/2 të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur, kërkohet dënimi me 12 vjet dhe 6 muaj burg. Ai akuzohet për kryerjen e veprës penale “Vrasja me paramendim” e kryer në bashkëpunim.