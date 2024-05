Vranësira dhe reshje shiu, parashikimi i motit për sot

Moti parashikohet fillimisht me kthjellime dhe në orët e mesditës, dhe ato të pasdites vonë shtim vranësirash mesatare deri të dendura.

Nga orët e mesditës deri ato të pasdites vonë, do te kemi reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët.

Në relievet kodrinore-malore, reshjet në periudha afatshkurtra me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave të rrëmbyeshme shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Mjegullinë në zonat luginore në orët e mëngjesit, si dhe në momentin e reshjeve të shiut.

Era do të fryjë me drejtim jugperëndim-veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-4 m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e lugina era fiton shpejtësi 5-8 m/sek, shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1 ballë.