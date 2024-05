“Më lër mor burr të flas, mos bëjmë cic mice”, vota e diasporës përplas Gjiknurin dhe Bylykbashin

Vota e Diasporës përplasi deputetët Damian Gjiknuri dhe Oerd Bylykbashi këtë të hënë në emisionin Top Story në Top Channel.

Gjiknuri: Më lër mor burr të flas, mos bëjmë cic mice , diaspora mund të botojë me këtë kuadër ligjor me disa ndryshime, në disa parime i kemi vendosur, do të llogaritet në vendbanimin e fundit, nëse një durrsak jeton në Milano do llogaritet në qarkun e Durrësit, çështja është mekanizimi i regjistrimit të votuesve, do shkojmë siç e kanë vendet e tjera në distancë

Bylykbshi: Juve për një gjë të vogël bënit nami i zi. Të drejtën, lejimin e personave që jetojnë jashtë Shqipërisë…ne nuk kemi diasporën siç e kanë italianët në Argjentinë para 100 vitesh, janë 4 milionë e 600 mijë shqiptarë që janë në gjendje civile që jetojnë jashtë vendit.