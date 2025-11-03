LEXO PA REKLAMA!

Vranësira dhe reshje shiu, parashikimi i motit për sot, 3 nëntor 2025

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 08:14
Vranësira dhe reshje shiu, parashikimi i motit për sot, 3 nëntor

Ditën e hënë vendi ynë do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme.


Vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët fillimisht përgjatë vijës bregdetare që në orët e para të më mëngjesit, më pas reshjet e herëpashershme të shiu prekin pjesën më të madhe të territorit.

Gjatë ditës përgjatë Ultësirës OPerëndimore reshjet parashikohen në formën e shtrëngatave me intensitet hera-herës deri mesatar.

Era do të fryjë e lehtë me drejtim juglindje -veriperëndim me shpejtësi mesatare 8m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimorë kryesisht në orët e mesditës e zonave luginore era fiton shpejtësi 16m/s. Deti pritet të ketë valëzim të forcës 2-3 ballë.

