“Vetëm e preku kalin”, shkuan për turizëm në Kalanë e Beratit, tregojnë familjarët e viktimës: Autori e goditi papritur me thikë
Zbardhet dëshmia e familjarëve të viktimës në Berat, të cilët kishin vajtur për turizëm në Kalanë e qytetit, ndërsa gjithçka u kthye në tragjedi.
Familjarët e viktimës, Keli Hoxha, kanë deklaruar në polici se konflikti nisi vetëm sepse viktima kishte prekur kalin me dorë.
Ata theksojnë se familjari i tyre nuk e ka sharë apo ofenduar autorin, por është goditur papritur, pasi i kishte thënë vetëm: “S’ka asgjë të keqe.”.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:10, ku pas një debati për motive të dobëta, 63-vjeçari Kristo Mema (i njohur edhe si Konstandin Hoxha) ka goditur me mjet prerës 42-vjeçarin Keli Hoxha, i cili më pas ka ndërruar jetë në spital si pasojë e plagëve të marra.
Autori u lokalizua dhe u arrestua në lagjen Kala, pranë Tabjes, nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Berat në bashkëpunim me strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë.